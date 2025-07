Milano Rogoredo, continuano i servizi della Polizia Ferroviaria

Continua la stretta sull’area di Rogoredo per migliorare gli standard di sicurezza. Dando seguito alle decisioni assunte in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Milano, dopo i servizi delle scorse settimane, martedì primo Luglio è stato eseguito un servizio della Polizia Ferroviaria con l’obiettivo di mantenere sicurezza e decoro delle infrastrutture più critiche del trasporto pubblico.

Nel corso dei controlli, iniziati alle sette di mattina e terminati a mezzanotte, hanno preso parte 15 operatori Polfer, che hanno identificato più di 500 persone.

Nel corso del servizio gli operatori hanno notato numerosi tossicodipendenti entrare e uscire dall’area boschiva attigua alla stazione. Avvicinatisi per un controllo hanno sorpreso un cittadino italiano intento a vendere loro sostanza stupefacente, approfittando della copertura offerta dalla vegetazione.

Il 19enne, incensurato e privo di documenti, è stato bloccato dopo un breve inseguimento ed arrestato. A suo carico gli agenti hanno sequestrato due involucri contenenti rispettivamente 16.40 grammi di eroina e 5.6 grammi di cocaina, nonchè la somma di euro 62 ed un bilancino di precisione.

L’attività è proseguita con la denuncia a piede libero di nove persone di cui sette inottemperanti all’ordine di allontanamento prefettizio ed al foglio di via obbligatorio, mentre due persone sono state deferite per ricettazione in quanto trovate in possesso di 3 macchine fotografiche, 2 cellulari e 1.800 corone norvegesi provento di furto.

Infine, sono state ripetute le operazioni di bonifica e pulizia nelle aree di via Orwell, adiacenti alla stazione, ove alcuni frequentatori della zona avevano posizionato delle barriere con materiale recuperato in zona per rendere meno agevoli i controlli di polizia.