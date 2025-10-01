Milano, ruba una collanina a un viaggiatore nella stazione Porta Garibaldi: arrestato dalla Polizia di Stato

Lunedì pomeriggio a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino egiziano di 21 anni per furto con strappo

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano, durante un servizio di prevenzione e repressione dei reati predatori presso la stazione di Milano Porta Garibaldi, sono stati allertati da una viaggiatrice il cui marito, poco prima, era stata vittima di un furto con strappo nel sottopasso che porta al piano binari.



I poliziotti hanno bloccato il presunto autore che, in fuga verso l’esterno della stazione, ha cercato di disfarsi di una collanina in oro, provento del reato.