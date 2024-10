Milano, rubano zaino in un ostello: tre arresti della Polizia di Stato Video

La Polizia di Stato ha arrestato a Milano un 23enne cittadino cubano, un cittadino peruviano di 25 anni e una cittadina peruviana 17enne per furto aggravato in concorso.

Ieri sera, gli agenti della 6^ Sezione della Squadra Mobile milanese, nel corso di un servizio mirato al contrasto dei reati predatori in zona Stazione Centrale, alle 19:30, transitando in piazza De Lellis, hanno notato tre persone che, a breve distanza l’una dall’altra, continuavano a guardarsi ripetutamente attorno e si scambiavano dei cenni. Seguiti a distanza dai poliziotti, i tre, giunti in via Lepetit, si sono separati e, mentre il 27enne è rimasto in strada con la chiara funzione da “palo”, gli altri due sono entrati all’interno di una struttura ricettiva per poi uscirvi qualche minuto dopo. I poliziotti, insospettiti da quanto accaduto, hanno fermato i tre e, a seguito di perquisizione personale, il 23enne è stato trovato in possesso di uno zaino con all’interno un computer e uno smarphone che teneva nascosto sotto la propria giacca mentre il 25enne è stato trovato in possesso di uno smartphone risultato poi anch’esso provento di furto.



Dagli accertamenti, i poliziotti hanno scoperto che il 23enne, accompagnato dalla 17enne, dopo aver attentamente osservato la clientela ed i loro relativi effetti personali, si è avvicinato a un gruppo di ragazzi seduti al bar dell’ostello per poi impossessarsi, con particolare destrezza e dopo un cenno della complice, di uno zaino che era poggiato a terra nascondendolo sotto la propria giacca. Gli agenti hanno poi restituito tutto alla vittima, una cittadina italiana di 30 anni, ignara di quanto accaduto.