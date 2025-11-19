Milano, sei auto bruciate in 21 giorni: la Polizia di Stato ferma piromane

Lunedì sera, la Polizia di Stato ha fermato un cittadino marocchino di 40 anni, ritenuto responsabile di aver incendiato sei autovetture tra lo scorso 27 ottobre e il 16 novembre nel quartiere Promessi Sposi a Milano.

L’attività investigativa, svolta dai poliziotti del commissariato Porta Ticinese, ha preso il via dalla visione delle telecamere di videosorveglianza della zona, precisamente in corrispondenza di via Renzo e Lucia, dove in occasione del primo evento, è stato visto un uomo con un sacchetto in plastica che si dirigeva con fare sospetto verso le autovetture parcheggiate; una volta allontanatosi è stato possibile notare il divampare delle fiamme e il conseguente danneggiamento di due autovetture. Lo scorso 2 novembre sono state danneggiate altre due autovetture.

Infine, lo scorso 16 novembre, dopo l’incendio di altre due autovetture, è stato fermato dai poliziotti del commissariato Porta Ticinese.