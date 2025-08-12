Milano, senza documenti alla guida e con più di 3 kg droga in casa: la Polizia di Stato arresta 26enne

La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un cittadino peruviano di 26 anni, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Ieri sera, gli agenti del Commissariato Lambrate, durante un servizio di controllo del territorio volto al contrasto dei reati predatori e dello spaccio di droga, hanno notato all’incrocio tra viale Lombardia e Piazza Durante il 26enne che, a bordo di un’auto a noleggio, effettuava diverse manovre ad alta velocità.

Fermato per un controllo, l’uomo, sprovvisto di documenti, ha condotto i poliziotti presso la propria abitazione in viale Monza al fine di recuperarli: giunti nell’appartamento, gli agenti, dopo aver percepito un forte odore di sostanza stupefacente, hanno proceduto alla perquisizione dell’abitazione rinvenendo, all’interno della camera da letto, 12 buste sottovuoto di marijuana, dal peso totale di 3,2 chili, 150 grammi di hashish in un frigobar, un bilancino di precisione, una macchina per il sottovuoto, diverse buste per il confezionamento oltre a 720 euro in contanti.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e l’uomo è stato arrestato.