Milano, servizio straordinario della Polizia di Stato: 3 arresti

Ieri sera a Milano la Polizia di Stato ha svolto un servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio nelle zone dei Navigli, Moscova, Piazza del Duomo, Isola, e Fulvio Testi.

Il servizio disposto dal Questore Bruno Megale è stato svolto dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, della Squadra Mobile, del Commissariato Centro, del Commissariato Garibaldi Venezia, del Commissariato Porta Ticinese e del Commissariato Greco Turro.

67 cittadini stranieri controllati di cui 51 con precedenti, 9 cittadini stranieri accompagnati per identificazione, alcuni dei quali trovati in possesso di spray al peperoncino di libera vendita, 7 indagati di cui 3 per porto di armi od oggetti atti ad offendere perché trovati in possesso di coltelli e 4 per irregolarità sul territorio nazionale. Inoltre. È stato arrestato un cittadino ucraino di 27 anni e una cittadina albanese di 47 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e un cittadino tunisino di 19 anni per furto aggravato in concorso con persone rimaste ignote.

Intorno alle 22, gli agenti della Squadra Mobile, in via Solferino hanno assistito allo scambio di qualcosa tra il cittadino ucraino di 27 anni e un altro uomo – poi indentificato in un cittadino italiano di 42 anni – per poi allontanarsi separatamente. I poliziotti hanno fermato l’acquirente trovandolo in possesso di una dosa di cocaina precedentemente acquistata al costo di 80 euro. Il 27enne è salito a bordo di un’auto guidata da una donna che è stata bloccata in via Statuto. A seguito di perquisizione anche del veicolo sono state rinvenute 6 dosi di cocaina per un peso di circa 6 grammi e 185 euro in contanti.

La scorsa notte, all’una e 40 circa i poliziotti della Squadra Mobile, in via Giovanni da Cermenate hanno notato un uomo che è salito a bordo di un’auto con all’interno due donne per poi uscire velocemente e andare via. Poco dopo in via Ettore Ponti, gli agenti hanno visto un altro uomo entrare nell’auto e quindi sono intervenuti recuperando nella disponibilità della 47enne, seduta lato guida, 14 dosi di cocaina per un peso complessivo di 17 grammi e 500 euro in contanti.