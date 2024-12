Milano, spaccia cocaina in auto: la Polizia di Stato arresta 25enne

La Polizia di Stato ha arrestato a Milano un cittadino italiano di 25 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Venerdì sera, gli agenti della 6° Sezione della Squadra Mobile, nel corso di un servizio mirato al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in zona Porta Romana e Porta Ticinese, in particolare in viale Sabotino, viale Bligny, Piazzale Medaglie d’Oro e vie limitrofe, intorno alle ore 22, transitando in viale Bligny hanno notato un cittadino italiano il 25enne a bordo della sua autovettura, fermo a bordo strada, che si guardava intorno in attesa di qualcuno.

Lì il giovane è stato raggiunto da un 34enne che è salito a bordo del veicolo per poi scendere poco dopo. Quest’ultimo è stato seguito e fermato dagli agenti e trovato in possesso di una dose di cocaina il quale ha riferito di aver acquistato poco prima in cambio di 60 euro.

L’altro gruppo di poliziotti, che stava seguendo a distanza il 25enne che nel frattempo aveva ripreso la marcia a bordo dell’auto, ricevuta la comunicazione della cessione di droga, hanno fermato il giovane in Piazzale Medaglie d’Oro ed è stato trovato in possesso di 23 dosi di cocaina, il cui confezionamento era corrispondente alla dose precedentemente ceduta, e di 1.820 euro in banconote di diverso taglio.