Milano, spaccia droga in auto: la Polizia di Stato arresta pusher

Ieri pomeriggio a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza un cittadino peruviano di 22 anni, pluripregiudicato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Comasina, a seguito di un’attività d’indagine finalizzata al contrasto dello spaccio in zona, hanno individuato in via Varè un uomo, cittadino italiano di 47anni già noto per reati di polizia, in attesa di qualcuno e, dopo pochi minuti, salire a bordo di un’auto con a bordo un cittadino peruviano. Pochi secondi dopo, uscito dall’autovettura per allontanarsi in direzione di Piazza Alfieri, il 47enne è stato fermato dai poliziotti ai quali ha consegnato un involucro contenente cocaina appena acquistato al costo di 30 euro. Il pusher, accortosi degli agenti, ha avviato l’autovettura per poi darsi a precipitosa fuga innescando così un inseguimento che, nonostante i numerosi Alt, è proseguito lungo la Via Varè, Piazza Schiavone, Via Angelo del Bon, Via degli Imbriani, Via Prestinari, Via Maffucci, Via Baldinucci, Via Tartini per poi concludersi in Piazza Dergano. Durante le fasi dell’inseguimento, in Piazza Schiavone, il giovane aveva lanciato dal finestrino un involucro, successivamente rinvenuto dagli agenti, con all’interno 23 involucri di cocaina.

I poliziotti hanno poi effettuato la perquisizione domiciliare in via Mambretti dove hanno rinvenuto, all’interno della camera da letto dell’uomo, diversi panetti di hashish dal peso complessivo di 228 grammi, un bilancino di precisione e circa 5mila euro in contanti. Inoltre, all’interno del solaio dell’abitazione in uso al 22enne, aperto con apposite chiavi rinvenute all’interno dell’appartamento, sono stati sequestrati ulteriori involucri di cocaina dal peso di 2 grammi ed un altro bilancino di precisione. Il giovane peruviano è stato arrestato per spaccio di droga mentre l’acquirente sanzionato amministrativamente per uso personale di sostanze stupefacenti.