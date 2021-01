Mercoledì 13 gennaio, a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un 38enne italiano incensurato che, nel proprio negozio di ottica, sito nella periferia nord di Milano, spacciava cocaina e hashish.

Le indagini degli agenti della Squadra Mobile di Milano hanno avuto un riscontro finale mercoledì pomeriggio quando, intorno alle ore 16, hanno notato giungere nei pressi del negozio un’automobile con all’interno due uomini.



Il passeggero è sceso dalla vettura ed è entrato nel negozio di ottica. Dopo essersi recato nel retrobottega col titolare, ne è uscito poco dopo e si è allontanato in macchina. Un equipaggio della Squadra Mobile, poco distante, lo ha fermato per un controllo e lo ha trovato in possesso di circa 1 grammo di cocaina acquistata all’interno del negozio.



I poliziotti sono, quindi, entrati nella bottega dalla quale, proprio in quegli istanti, stava uscendo un secondo cliente che, alla vista degli agenti, ha assunto un atteggiamento nervoso. Sottoposto anch’egli a controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di circa 8 grammi di hashish.



Una meticolosa perquisizione dei locali ha permesso ai poliziotti della Squadra Mobile di rinvenire e sequestrare un involucro con 37 grammi di cocaina e 6 involucri con quasi mezzo chilo di hashish occultati nel quadro elettrico della toilette che si trova nel retro del negozio.



Sempre nel retrobottega, occultate nel “frontifocometro” (strumento utilizzato per misurare le diottrie delle lenti), sono state rinvenute e sequestrate 4 dosi di cocaina di circa 4 grammi, già pronte per lo spaccio. All’interno del negozio è stata trovata, inoltre, anche strumentazione per la pesatura e confezionamento della droga.



La perquisizione è stata estesa all’abitazione del 38enne ove sono stati sequestrati 4.600 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.



Il titolare del negozio di ottica è stato arrestato, e i due clienti segnalati, quali assuntori di sostanze stupefacenti, alla Prefettura.