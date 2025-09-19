Milano, spaccio di droga: la Polizia di Stato arresta tre persone

La Polizia di Stato di Milano, ieri, ha arrestato due cittadini italiani 32 e 38 in concorso tra di loro e un cittadino italiano di 48 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Ieri, intorno alle 14.45 in via Cavezzali a Milano, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lambrate, durante un servizio volto al contrasto dello spaccio di droga, hanno notato un’auto ferma con due persone a bordo, dove il passeggero il 32 enne ha consegnato un grande borsone al conducente 38 enne, il quale sceso dall’autovettura si è diretto verso uno stabile dove ha incontrato un altro uomo. Prima di entrare all’interno del palazzo sono stati fermati dai poliziotti che hanno scoperto all’interno del borsone cinque buste di MDPV, e un barattolo di plastica contenente sempre MDPV per un totale di 35 grammi, una dose di hashish, un bilancino di precisione e 445 euro. Il passeggero – 32enne – rimasto in auto è stato trovato in possesso di una dose di MDPV.

Nell’appartamento del 38enne, a Tortona (AL), gli agenti di via Maniago hanno sequestrato cinque involucri di MDPV e 9500 euro.

Ieri pomeriggio, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio, durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno individuato uno stabile in via Roma a Corsico (MI) quale luogo di detenzione e spaccio di droga. Intorno alle 17.30, gli agenti di via Primaticcio, hanno fermato un uomo che è uscito dall’appartamento interessato che è stato trovato in possesso di una dose di cocaina e due dosi di hashish acquistate al prezzo di 20 euro.

All’interno dell’abitazione è stato trovato il 48enne mentre era intento a cedere della sostanza stupefacente a un altro acquirente. Nel corridoio, nella scarpiera i poliziotti hanno trovato 5 dosi di cocaina per un peso di 8,78 grammi e 4 involucri di hashish dal peso di 4.85 grammi. Nella camera da letto, dentro la cassaforte invece sono stati rinvenuti 1450 euro e due bilancini di precisione.