Milano, spaccio di shaboo: la Polizia di Stato arresta pusher

Ieri a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino filippino di 46 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e ha sequestrato 17 grammi di shaboo e oltre 3.500 euro in contanti.

Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Comasina, durante un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, alle ore 20.00 circa in viale Monte Ceneri, hanno notato il 46enne il quale, a bordo di un monopattino, è entrato all’interno di uno stabile per poi uscirvi dopo qualche minuto. Dopo aver effettuato diverse soste tra via Marcantonio dal Re e via Aldini, nel corso delle quali l’uomo ha continuato a usare il cellulare mostrandosi in attesa di qualcuno, si è fermato e ha incontrato con un connazionale 50enne in via Concilio Vaticano II, per poi consegnargli una bustina in cambio di denaro.

I poliziotti di via Comasina, insospettiti da quanto stesse accadendo, hanno fermato e controllato i due uomini rinvenendo 200 euro nella disponibilità del 46enne e circa 3 grammi di shaboo in possesso del connazionale; inoltre, lo spacciatore è stato trovato in possesso di 1.200 euro nascosti nella tasca del giubbino mentre, presso la sua abitazione in viale Monte Ceneri, gli agenti hanno sequestrato ulteriori 14 grammi di shaboo suddivisi in tre bustine, un bilancino di precisione e altri 2.270 euro in contanti.