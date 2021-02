Proseguono le attività di monitoraggio delle aree dell’hinterland milanese, che hanno condotto, nei giorni passati, all’irrogazione di 46 provvedimenti nei confronti di soggetti pregiudicati che frequentavano la Stazione ferroviaria di San Donato Milanese.

Si tratta, in particolare, di 17 Fogli di Via Obbligatori e di 5 Avvisi Orali, adottati nei confronti di 21 nuovi soggetti che, provenendo dalle province confinanti, frequentavano la Stazione di San Donato e le aree limitrofe al c.d. “Boschetto di Rogoredo”, per procurarsi e consumare sostanze stupefacenti.

I destinatari, prevalentemente uomini italiani, con precedenti penali o di polizia per reati contro il patrimonio e in tema di stupefacenti, sono stati trovati in possesso di siringhe e di altri oggetti utili alla preparazione e al consumo della droga. Al momento della notifica del Foglio di Via Obbligatorio, i destinatari verranno rimpatriati presso i comuni di residenza e sarà fatto loro divieto di rientrare nel comune di San Donato Milanese per un periodo che varia da uno a tre anni.

Ai soggetti colpiti dall’Avviso Orale sarà invece intimato di tenere una condotta di vita conforme alla legge, a pena di incorrere in più gravi conseguenze.

Il costante monitoraggio delle aree degradate, e la successiva adozione delle misure di prevenzione del Questore, persegue l’obiettivo di restituire il territorio ai cittadini, innalzando la percezione di sicurezza e permettendo una migliore fruizione delle aree e dei servizi pubblici.

A conferma dell’efficacia, si evidenzia che i 46 destinatari delle misure già adottate, non sono stati più rintracciati nelle aree monitorate in occasione degli ulteriori controlli.

L’attività, che ha condotto all’emissione di altre 22 misure di prevenzione, è il risultato della stretta sinergia operativa tra i poliziotti della Divisione Anticrimine della Questura e i Carabinieri della Stazione di San Donato Milanese. I militari dell’Arma hanno costantemente monitorato le aree della Stazione Ferroviaria di San Donato Milanese e quelle limitrofe al cosiddetto “boschetto di Rogoredo”, al fine di contrastare il degrado, lo spaccio e il consumo delle droghe da parte di persone tossicodipendenti.