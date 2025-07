Milano, strappa la collanina a un’anziana viaggiatrice a bordo treno: arrestato dalla Polizia

Sabato scorso a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino albanese di 24 anni, senza fissa dimora e con precedenti, per tentata rapina aggravata, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni aggravate; inoltre ha indagato in stato di libertà un cittadino egiziano 27enne, anch’egli senza fissa dimora e con precedenti, per furto aggravato.

Sabato pomeriggio 19 luglio, una cittadina italiana di 71 anni, dopo aver preso un treno presso la stazione di Milano Porta Venezia in direzione Varese, ha notato un giovane, salito a bordo del convoglio alla fermata Milano Repubblica, che si è seduto più avanti rispetto a lei; quest’ultimo, giunti alla fermata della stazione Milano Certosa, si è avvicinato alla 71enne per poi strappargli dal collo una collanina d’oro, allontanandosi in coda al treno. Nella circostanza, un Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri in servizio al Nucleo Investigativo Carabinieri Moscova, libero dal servizio e lì presente, ha inseguito il 24enne riuscendo a bloccarlo mentre quest’ultimo tentava di liberarsi per scappare dal convoglio. Contestualmente, un poliziotto del commissariato Quarto Oggiaro, anch’egli libero dal servizio e in procinto di salire a bordo treno, dopo aver notato il 24enne che era inseguito da altre persone, ha prestato ausilio al militare, che nel frattempo aveva bloccato l’uomo che aveva tra le mani la collanina poco prima asportata. Poco dopo, si è avvicinato il 27enne che ha sfilato la collanina dalle mani del giovane per poi scendere dal treno tentando di scappare, venendo intercettato dall’agente prima che si allontanasse, che ha allertato la volante del commissariato di via Satta che è arrivata immediatamente sul posto.

La vittima – dopo aver sporto denuncia e rientrata in possesso della sua collanina – è stata trasportata all’ospedale Sacco per le cure del caso, riportando una prognosi di 3 giorni mentre il carabiniere, intervenuto per fermare il rapinatore, ha riportato una prognosi di 10 giorni.

IL 24enne dopo gli accertamenti di rito è stato condotto presso il carcere San Vittore a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.