Milano, tenta di rubare a bordo di un’auto: arrestato dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato, a Milano, ha arrestato un cittadino italiano di 34 anni, con precedenti penali e sottoposto alla misura cautelare dell’Obbligo di presentazione alla P.G., per furto aggravato, violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali.

Domenica mattina, intorno alle 12, un poliziotto libero dal servizio, in via Lucca, ha notato il 34enne che, dopo essersi avvicinato alla sua auto, con un oggetto in mano ha infranto il deflettore posteriore della vettura per poi introdursi all’interno e rovistare.

Il poliziotto, che ha assistito alla scena, è immediatamente intervenuto e, dopo essersi qualificato ha cercato di bloccare l’uomo che ha tentato la fuga in bicicletta. Dopo un breve inseguimento per qualche centinaio di metri, il poliziotto del Commissariato Lorenteggio ha bloccato l’uomo in via Prato quando è nata una colluttazione che ha cagionato al proprietario dell’auto delle lesioni giudicate poi guaribili in 7 giorni. Sono successivamente giunte in ausilio le volanti, allertate dalla Centrale Operativa della Questura, che hanno provveduto ad accompagnare l’arrestato sul quale sono in corso accertamenti per verificare eventuali ulteriori responsabilità circa fatti analoghi verificatisi nelle zone attorno a viale Forze Armate.