Milano, tenta un furto a bordo d’auto: la Polizia di Stato arresta 51enne

La Polizia di Stato a Milano ha arrestato un cittadino cileno di 51 anni, con precedenti, per tentato furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Ieri sera, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Villa San Giovanni, nell’ambito di un’attività volta al contrasto dei reati predatori in zona via Padova, via Palmanova, via Oropa e Largo Tel Aviv,

hanno notato all’intersezione tra Largo Tel Aviv e via Oropa il 51enne scendere da una vettura parcheggiata per poi dirigersi verso un’altra auto ed armeggiare vicino la portiera. Insospettiti, i poliziotti, si sono avvicinati all’uomo il quale, vedendoli arrivare è scappato. Ne è nato un inseguimento a piedi lungo via Oropa e nel traffico di via Palmanova, che si è concluso quando l’uomo ha cercato di scavalcare un muro di cinta della metropolitana M2 Cimiano, venendo però bloccato dagli agenti.

A seguito di perquisizione il 51enne è stato trovato in possesso di due chiavi alterate, per il quale è stato denunciato; inoltre lo stesso era gravato da un mandato di cattura, emesso dalla Procura della Repubblica di Milano, dovendo scontare la pena di tre anni e tre mesi per il reato di furto.