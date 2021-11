Milano, Tentato omicidio per affari di droga: la Polizia arresta 3 persone Video

La Polizia di Stato ha arrestato, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Milano, a seguito di richiesta del Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Milano dott.ssa Monia Di Marco e attività coordinata dal Procuratore Agg. dr.ssa Laura Pedio, tre uomini gravemente indiziati del tentato omicidio di un ventiseienne milanese, avvenuto nella tarda serata del 29 agosto scorso in via Creta.

L’attività investigativa condotta dalla Sezione Omicidi della Squadra Mobile ha consentito di ricostruire la dinamica dell’omicidio e identificare gli autori: verso le 22:15 del 29 agosto, alcune volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenute in via Creta dopo che alcuni residenti avevano segnalato dei colpi d’arma da fuoco esplosi sotto il porticato del complesso abitativo di quella via. La persona gravemente ferita da un colpo d’arma da fuoco, nel frattempo, era stata trasportata da un amico all’Ospedale San Carlo Borromeo dove era stata ricoverata in prognosi riservata. Il sopralluogo della Polizia Scientifica ha consentito di recuperare sulla scena del crimine un bossolo calibro 9×21 mentre una parte di proiettile dello stesso calibro veniva estratto dal fianco della vittima nel corso dell’intervento chirurgico.



Le immediate indagini degli investigatori della Squadra Mobile, che nelle prime ore dopo il fatto di sangue hanno interrogato in Questura numerosi testimoni e visionato le telecamere di videosorveglianza del quartiere, hanno consentito di individuare la via di fuga e seguire i successivi spostamenti degli autori fino in via Zurigo, ove si perdevano le loro tracce. La successiva attività investigativa, supportata da intercettazioni telefoniche, ha permesso di accertare che due dei tre autori quella notte hanno pernottato in un hotel a Milano e il giorno successivo, uno dei due, sospettato di essere l’autore materiale della sparatoria, si è recato nella provincia di Barletta Andria Trani. Il loro monitoraggio ininterrotto fino al momento del loro arresto, infine, ha permesso di individuare anche il movente del tentato omicidio: un contrasto sorto tra la parte offesa e gli autori del reato per ragioni legate allo spaccio di sostanze stupefacenti in via Creta.



L’autore materiale è stato fermato a Margherita di Savoia, a casa dei nonni, mentre il complice e il mandante sono stati fermati in appartamenti del quartiere Baggio.



I poliziotti della Squadra Mobile, con il supporto di unità cinofile e rinforzi del Reparto Prevenzione Crimine, stanno eseguendo numerose perquisizioni in alcune abitazioni di via Creta e in strade limitrofe, utilizzate per la gestione dello spaccio di droga.