Milano, tre arresti della Polizia di Stato durante lo scorso weekend

Durante lo scorso weekend a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato una cittadina bosniaca di 29 anni e un cittadino bulgaro 44enne, entrambi ricercati dall’Autorità Giudiziaria, e un cittadino cubano 33enne per furto aggravato.

Sabato scorso, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano, durante un servizio antiborseggio all’interno della stazione di Milano Centrale, hanno fermato il 33enne mentre si stava allontanando con una valigia di piccole dimensioni nascosta sotto la giacca; durante il controllo è emerso che l’uomo, poco prima, aveva rubato la valigia in un ristorante della stazione. Il 33enne è stato accompagnato presso le camere di sicurezza della Questura in attesa di udienza con rito direttissimo mentre la valigia, contenente un pc portatile, è stata restituita al legittimo proprietario. In serata, invece, i poliziotti in servizio presso la stazione di Milano Rogoredo, hanno controllato il 44enne, poi risultato essere destinatario di un ordine di cattura, dovendo scontare 3 anni di reclusione per furto aggravato e reati in materia di immigrazione. L’uomo, al termine degli accertamenti, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Milano San Vittore.

Domenica 1 dicembre, infine, gli agenti della Polfer, in servizio presso la stazione di Milano Centrale, hanno fermato la 29enne per un controllo, dal quale è emerso che quest’ultima era ricercata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per una serie di furti aggravati, dovendo scontare una condanna di oltre 6 anni di reclusione. La donna è stata accompagnata presso la casa circondariale di Milano San Vittore.