Milano, tre arresti della Polizia di Stato nei pressi della stazione Centrale

Giovedì 2 ottobre a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino belga 25enne e due cittadini francesi di 20 e 22 anni, tutti e tre irregolari sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, per possesso di documenti contraffatti.

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano, in servizio in abiti civili presso la stazione di Milano Centrale, mentre osservavano un soggetto a loro noto, sono giunti presso un ostello, dove l’uomo era ospite, e hanno effettuato un controllo all’interno della sua camera, riscontrando la presenza di altre due persone. Gli agenti, insospettiti, hanno controllato la stanza, rinvenendo i documenti dei tre soggetti che, da accertamenti svolti dagli esperti di falso documentale della Polizia Locale di Milano, sono risultati essere falsi.

Inoltre, all’interno di uno zaino appartenente a uno dei tre, sono stati rinvenuti e sequestrati un porta documenti appartenente a un noto brand e una macchina fotografica, di dubbia provenienza.