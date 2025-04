Milano, tre minorenni salgono sul tetto della stazione Centrale; interviene la Polizia di Stato

Nella notte del 13 aprile, tre ragazzi sono saliti sul tetto della stazione centrale di Milano ma gli agenti di Polizia Ferroviaria sono riusciti a evitare il peggio.

Una bravata quella escogitata dai tre giovani di cui uno di uno di nazionalità ucraina e due italiani, di età compresa tra i 15 e i 17 che, una volta intercettati dai poliziotti, hanno riferito di essere alla ricerca di un’esperienza adrenalinica; per tale motivo, una volta giunti in serata nello scalo ferroviario in questione, hanno raggiunto il tetto percorrendo delle scalinate in ferro al fine di effettuare delle foto da pubblicare sui social nonostante tale luogo fosse precluso ai non addetti ai lavori con appositi cartelli monitori e porte chiuse a chiave. Una volta messi in sicurezza sono stati accompagnati negli uffici di Polizia e compiutamente identificati. Successivamente sono stati affidati ai rispettivi esercenti la responsabilità genitoriale e contestualmente sono state elevate le previste sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 19 c. 3 del dpr 753/80 per aver fatto ingresso in aree della stazione precluse ai non addetti ai lavori.

Al fine di comprendere meglio la dinamica dei fatti, nei giorni successivi allo spiacevole evento, la Polizia Ferroviaria, mediante l’acquisizione della planimetria dello scalo ferroviario, è riuscita a ricostruire il percorso intrapreso dai giovani i quali si sarebbero serviti di una “scala alla marinara” danneggiata per raggiungere il soffitto e, proprio per questo motivo, a partire da fine dicembre 2024, è stato predisposto un mirato servizio mediante apposite ronde al fine di prevenire intrusioni ed evitare spiacevoli episodi. Infine, per le determinazioni del caso, è stata notiziata la Procura della Repubblica presso il tribunale dei Minori di Milano.