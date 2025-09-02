Milano, trovato con droga all’interno di un bar: la Polizia di Stato arresta un 29enne

La Polizia di Stato ha arrestato a Milano un cittadino peruviano di 29 anni, pluripregiudicato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri pomeriggio, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lambrate, a seguito di un’attività volta al contrasto dello spaccio di droga, nei pressi di un bar in via Privata Iglesias, hanno notato due uomini, di cui uno, cittadino peruviano 29enne, già a loro noto per spaccio di droga. Questi, con fare sospetto e dopo essersi guardati intorno, si sono seduti ad uno dei tavolini presenti all’interno dell’esercizio commerciale. I poliziotti, insospettiti dal comportamento dei due, li hanno controllati trovando il 29enne in possesso di una borsa con all’interno 41 involucri di marijuana, dal peso complessivo di 110 grammi, due grammi di cocaina e 210 euro in contanti.

Inoltre, a seguito di accertamenti, il 29enne, oltre ad avere precedenti penali e di polizia per reati inerenti gli stupefacenti, reati contro il patrimonio e l’immigrazione clandestina, è risultato avere a carico un divieto di dimora nella provincia di Milano, nonché un Ordine del Questore a lasciare il territorio.