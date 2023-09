Milano, truffa ad anziani e spaccio di droga: la Polizia di Stato arresta quattro persone

Ieri a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano di 30 anni, con precedenti, per il reato di truffa aggravata nei confronti di due coniugi anziani, due cittadini gambiani entrambi 24enni con precedenti, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un cittadino gambiano di 35 anni con precedenti, in quanto destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione e un cittadino italiano di 26 anni è stato denunciato per uso di sostante stupefacenti.

Ieri, alle 14 gli agenti della 5° e 6° sezione della Squadra Mobile di Milano, impegnati in un servizio di contrasto ai reati predatori, transitando in via Boeri hanno notato il 30enne girovagare con fare sospetto nei pressi di un citofono di via Marchetti per poi fare accesso all’interno di uno stabile. I poliziotti, insospettiti da tale comportamento, hanno fermato l’uomo all’uscita del condominio, il quale si è mostrato particolarmente agitato e, vistosi scoperto, ha consegnato agli agenti la somma di 3.000 euro riferendo di averli sottratti ad una coppia di anziani all’interno del palazzo. I due coniugi, di 90 e 86 anni, hanno riferito agli agenti di aver ricevuto qualche ora prima una telefonata da una persona, la quale riferiva di essere l’avvocato della figlia e che quest’ultima, a seguito di un incidente, rischiava la prigione e per evitare ciò occorreva il pagamento della somma in denaro di 6.200 euro, cifra che tuttavia le due vittime dichiaravano di non avere, riferendo di avere in disponibilità la somma di 3.000 euro. Dopodiché il presunto avvocato ha riferito ai due anziani di preparare la somma in quanto suo figlio si stava recando presso la loro abitazione per prelevare il denaro. Infatti, il 30enne poco dopo si è presentato presso l’abitazione impossessandosi del denaro disponibile.

Dopo le 20, i poliziotti della 6° sezione della Squadra Mobile, transitando su piazzale Gambara, hanno notato il 26enne italiano avvinarsi al 24enne gambiano, giunto poco dopo, per poi allontanarsi in direzioni opposte dopo essersi scambiati qualcosa. I poliziotti, che hanno assistito alla scena, hanno fermato il cittadino italiano, il quale ha consegnato agli agenti 6 grammi di marijuana riferendo di averla acquistata poco prima per un suo uso personale, mentre il cittadino gambiano è stato fermato all’uscita della metropolitana MM1 Gambara e a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di 40 grammi di marijuana suddivisa in 6 involucri e la somma di 110 euro. Nella sua abitazione del 24enne, a Paderno Dugnano (MI), sono stati rinvenuti e sequestrati, circa 200 grammi di marijuana suddivisa in più involucri, 1,5 grammi di cocaina e la somma di 2990 euro. Il denaro e una parte della sostanza stupefacente sono state trovate in una camera in uso ad un suo connazionale 24enne. Nell’appartamento, inoltre, era presente un terzo connazionale di 35 anni, il quale a seguito di accertamenti è stato arrestato perché risultato destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso a marzo 2021 per reati in materia di stupefacenti.