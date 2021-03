La notte di sabato scorso, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Milano Ovest, durante il servizio di controllo per il rispetto delle norme anti contagio Covid in Tangenziale Ovest a Milano, all’altezza dell’area di Servizio Muggiano Est notano un veicolo che a forte velocità sta percorrendo la terza corsia di marcia in contromano. Sostanzialmente il veicolo si trovava a percorre la carreggiata nord, quella in direzione Varese, procedendo in direzione Bologna.

Dato l’altissimo pericolo gli agenti, attuando i protocolli operativi richiesti da tale circostanza, notiziavano immediatamente il Centro Operativo Autostradale, che negli stessi momenti riceveva la medesima segnalazione sulla linea 112 NUE e coordinando gli altri equipaggi sulle tratte, ha disposto ad un’altra pattuglia un rallentamento del traffico della medesima carreggiata in modalità “SAFETY CAR”, nel tentativo di guadagnare secondi preziosi e ridurre il rischio di tragiche

conseguenze.

Nel frattempo, il conducente in contromano aveva raggiunto lo svincolo di Lorenteggio, ove ha tentato di far perdere le sue tracce, ma è stato immediatamente bloccato dall’equipaggio della Polizia Stradale che per primo lo aveva intercettato. I poliziotti hanno bloccato e identificato l’uomo, P.P.J.A. 39enne sudamericano residente in provincia di Milano, risultato con un tasso alcolemico nel sangue ben oltre 4 volte il limite massimo, in evidente stato confusionale a causa dell’abuso di sostanze alcoliche.

L’uomo è stato sanzionato sia amministrativamente che penalmente per guida in stato di ebbrezza, circolazione in contromano, con revoca immediata della patente e sequestro ai fini di confisca del veicolo condotto.