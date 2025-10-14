Milano, un arresto della Polizia di Stato presso la stazione Centrale

Sabato 11 ottobre a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino nigeriano di 29 anni, irregolare sul territorio e con precedenti di polizia, per danneggiamento aggravato, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Nella tarda serata, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano, all’interno della Stazione Centrale, durante un servizio di pattugliamento tra Piazza Duca D’Aosta e Piazza Luigi di Savoia, sono stati allertati da forti rumori provenienti dal parcheggio adibito ai mezzi della Polizia di Stato. I poliziotti hanno fermato il 29enne che stava danneggiando l’autovettura di servizio e durante la fase di identificazione ha inveito e colpito con violenza degli agenti, provocando ad uno di loro delle lesioni.