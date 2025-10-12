Milano, un arresto della Polizia di Stato presso la stazione Centrale

Giovedì 9 ottobre a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato una cittadina bosniaca di 30 anni, con precedenti di polizia, per furto aggravato in concorso.

Nel primo pomeriggio gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano, all’interno della Stazione Centrale, sono stati allertati dal Centro Operativo Compartimentale in merito ad una presunta lite in corso, a bordo di un treno regionale diretto a Bergamo. Nel convoglio, i poliziotti hanno fermato la 30enne che, fingendo di aiutare quattro passeggere a sistemare i bagagli e con l’ausilio di altre tre complici poi rimaste ignote, si era impossessata di un portafoglio appartenente a una delle vittime e contenente la somma di 720 euro, oltre a altro denaro contante pari a circa 2900 euro, sottratti ad un’altra viaggiatrice.

Entrambe le vittime, in sede di querela, hanno riconosciuto la donna fermata come l’autrice del furto; inoltre, una delle due è rientrata in possesso del portafoglio con il denaro contante.