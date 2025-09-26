Milano, utilizzano una carta di credito di un’anziana: arrestati dalla Polizia di Stato Video

La Polizia di Stato a Milano ha arrestato due cittadini peruviani di 28 e 30 anni, entrambi con precedenti, per indebito utilizzo di carte di credito.

Nel pomeriggio di martedì scorso 23 settembre, gli agenti della sezione antiborseggio della Squadra Mobile milanese, durante un servizio finalizzato al contrasto dei reati predatori, transitando in via Porpora, hanno notato due uomini che parlavano tra di loro maneggiando una carta di credito. Giunti nei pressi di un minimarket, il 28enne è entrato all’interno del negozio e ha tentato di effettuare delle transazioni con la carta di credito, senza riuscirci, il tutto mentre il 30enne era posizionato all’esterno. Poco dopo, i due si sono recati a uno sportello bancomat in piazzale Loreto e, nella circostanza, il 28enne si è posizionato fuori, mentre il complice è entrato all’interno per effettuare delle operazioni, uscendovi poco dopo con una ricevuta. Successivamente, i due sono ritornati presso il minimarket e hanno riprovato a utilizzare la stessa carta senza riuscirvi, motivo per il quale si sono allontanati velocemente, venendo fermati dai poliziotti in via Garofalo angolo viale Gran Sasso. A seguito di perquisizione, il 28enne, indagato poi anche per ricettazione, è stato trovato in possesso della carta di credito intestata a una cittadina italiana di 88 anni, un cellulare bloccato da un codice sconosciuto all’uomo e 550 euro mentre il complice 30enne aveva con sé la ricevuta di consultazione del saldo del conto corrente collegato alla carta di credito e 600 euro.

I poliziotti hanno contattato la donna 88enne, la quale ha riferito di essersi accorta dell’ammanco della sua carta di credito solo una volta rientrata a casa e che erano stati eseguiti già diversi prelievi dal suo conto corrente per un valore di 1.000 euro. Al termine degli accertamenti gli agenti hanno restituito alla vittima la sua carta bancomat e i soldi prelevati indebitamente dal suo conto corrente.