Milano, viene colpito per motivi di gelosia: la Polizia di Stato arresta due persone per tentato omicidio

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Milano ha eseguito un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa da GIP del Tribunale di Milano, nei confronti di due cittadini egiziani di 23 e 25 anni ritenuti responsabili di tentato omicidio ai danni di un cittadino marocchino di 23 anni.

I fatti risalgono al 10 giugno 2024, nei pressi dell’Acquatica Park di via Gaetano Airaghi, in occasione del “Latin festival”. Durante la serata, all’interno della sala da ballo, tra la vittima e i due è scoppiata una lite, per motivi di gelosia, per una ragazza arrivata sul posto con gli amici del 23enne per la quale è intervenuta la sicurezza che ha accompagnato i tre fuori dal locale. All’esterno, mentre uno dei due lo ha distratto, l’altro ha colpito il giovane marocchino alla gola con un coccio di bottiglia, provocandogli un profondo taglio, con completa esposizione della vena giugulare e dell’arteria carotidea destra.

Le indagini del commissariato Lorenteggio hanno consentito di fare chiarezza sull’accaduto ed individuare i due aggressori che sono risultati essere clandestini, con precedenti per spaccio, per reati contro la persona e occupazione abusiva.

Sono stati rintracciati all’interno di due appartamenti abusivamente occupati, in via Abbiati e via Maratta, in zona San Siro e tradotti presso il carcere di San Vittore.