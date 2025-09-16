Milano, violenza sessuale a minorenni: la Polizia di Stato esegue un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un istruttore di equitazione

La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano – V Dipartimento, venerdì scorso 12 settembre, ha eseguito l’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano, istruttore di equitazione, resosi responsabile del reato di violenza sessuale in danno di allieve minorenni.

L’attività di indagine, condotta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano, ha preso il via a seguito della denuncia presentata dai genitori di una delle allieve. Le successive indagini, svolte dai poliziotti della 4° Sezione della Squadra Mobile, hanno evidenziato come l’uomo, approfittando del proprio ruolo di insegnante di equitazione e con abuso di autorità, nel contesto sportivo compisse molestie sessuali in danno di alcune allieve minori di età.

In particolare, le audizioni protette di alcune ragazze iscritte al centro hanno permesso di individuare ulteriori vittime di abusi commessi sempre dall’uomo all’interno del maneggio.

L’uomo è stato rintracciato all’interno del maneggio in provincia di Milano e associato presso la Casa Circodariale di Milano San Vittore.

Il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità dell’ indagato sarà definitivamente accertata solo con sentenza irrevocabile di condanna.