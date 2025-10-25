Milano, violenza sessuale ai danni di due fratelli minorenni: la Polizia di Stato esegue un’ordinanza di custodia cautelare in carcere

Mercoledì 22 ottobre, la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano – V Dipartimento, ha eseguito l’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano, di anni 67, gravemente indiziato del reato di violenza sessuale in danno di due fratelli minorenni.

L’attività di indagine, condotta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano, ha preso il via a seguito della denuncia presentata dalla madre di due ragazzini, insospettita da alcune loro frasi che riportavano affermazioni a sfondo sessuale che l’uomo avrebbe rivolto ai minori. Le successive indagini hanno evidenziato come l’uomo, abusando della sua qualità di vicino di casa e guadagnandosi la fiducia dei ragazzini offrendo caramelle e regali, avrebbe costretto i due minori a subire atti sessuali quali toccamenti e strusciamenti, mentre si trovavano all’interno della sua abitazione.

L’indagato, residente a Milano, nel quartiere Barona, in passato ha lavorato anche per una società sportiva dilettantistica.

Il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità dell’indagato sarà definitivamente accertata con sentenza irrevocabile di condanna.