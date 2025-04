Milazzo: Controlli straordinari dei Carabinieri. 17 denunce e 14 segnalati quali assuntori di droghe

Continuano le attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Milazzo che, nei giorni scorsi,

hanno predisposto un altro servizio straordinario con controlli e pattugliamenti, anche nelle ore notturne, finalizzati a garantire la sicurezza dei cittadini, con il fine di prevenire e reprimere i reati in genere, soprattutto quelli di tipo predatorio, e quelli connessi al traffico di sostanze stupefacenti, nonché delle infrazioni al Codice della Strada, con particolare attenzione al controllo delle persone che si mettono alla guida di veicoli dopo avere consumato bevande alcoliche.

Nel corso del servizio sono stati controllati 120 veicoli e 245 persone, con la contestazione di diverse violazioni al Codice della Strada, anche per condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni. A seguito delle irregolarità contestate, 134 punti sono stati decurtati dalle patenti di alcuni contravventori, mentre 15 veicoli sono stati sequestrati e 3 sottoposti a fermo amministrativo.

Con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale, i militari dell’Arma hanno denunciato sette persone all’Autorità Giudiziaria: quattro sono state fermate alla guida in stato di ebbrezza alcoolica, due per essersi rifiutate di sottoporsi all’accertamento per la guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti, e un altro per guida sotto l’influenza di stupefacenti. Inoltre altre dieci persone sono state denunciate – a vario titolo –per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere, per furto aggravato, per sottrazione di cose sottoposte a sequestro e per violazione degli obblighi derivanti dalla sorveglianza speciale, mentre un’altra è stata segnalata all’Ufficio Territoriale del Governo per ubriachezza molesta.

Nell’ambito dell’attività antidroga 14 persone, di età compresa tra i 22 e 55 anni, sono state segnalate alla Prefettura di Messina quali assuntori di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di modiche quantità di hashish, marijuana e crack detenute per uso personale, sequestrate dai militari ed inviate ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le relative analisi di laboratorio.

I militari dell’Arma intensificheranno ulteriormente i servizi e i pattugliamenti nelle zone della movida milazzese interessate dalla maggiore aggregazione giovanile, al fine di prevenire ogni forma di violenza che spesso provoca risse con il coinvolgimento di più persone e conseguenze anche gravi.

Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito e nel rispetto dei diritti degli indagati, che, in considerazione dell’attuale fase delle indagini preliminari, sono da presumersi innocenti fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti le responsabilità e con la precisazione che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese davanti al giudice terzo ed imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo agli stessi indagati.