MILEY CYRUS conquista IL grande schermo: anteprima al Tribeca Film Festival per Something Beautiful e appuntamento nei Cinema italiani

Dopo l’anteprima del 6 giugno al prossimo Tribeca Film Festival di New York, arriverà nelle sale italiane solo per un giorno, il prossimo 27 giugno, come evento speciale al cinema, MILEY CYRUS: SOMETHING BEAUTIFUL, un’esperienza cinematografica unica nel suo genere della visionaria icona della musica pop.

MILEY CYRUS: SOMETHING BEAUTIFUL è un’opera pop creativa con tredici brani originali tratti dal visual album “Something Beautiful”. Il film è mixato in esclusiva per la distribuzione cinematografica da Alan Meyerson (Dune – Parte Uno, Il cavaliere oscuro).

Le prevendite apriranno ufficialmente a partire dal prossimo 22 maggio. L’elenco sale sarà a breve disponibile su www.MileyCyrusSomethingBeautiful.com e su nexostudios.it.

Il film è prodotto da Miley Cyrus, XYZ Films e Panos Cosmatos (Mandy, Beyond the Black Rainbow), in collaborazione con Sony Music Vision, Columbia Records e Live Nation. La regia è firmata da Miley Cyrus, Jacob Bixenman e Brendan Walter, con la direzione della fotografia di Benoît Debie.

Racconta Miley Cyrus: “Something Beautiful è il progetto dei miei sogni che prende vita: moda, cinema e musica originale che convivono in armonia. Le persone che hanno lavorato con me sono tutte dei geni a modo loro: dai maestri del suono, Shawn Everett e Alan Meyerson, fino a uno dei registi più originali del panorama cinematografico, Panos Cosmatos, qui in veste di produttore. Ogni collaboratore ha messo la propria competenza al servizio di questa visione, trasformando la fantasia in realtà”.

Il film porta il nome dell’attesissimo nono album in studio “SOMETHING BEAUTIFUL”(Columbia Records/Sony Music), in uscita il 30 maggio in digitale, CD e VINILE, ed e già disponibile in pre-order ( https://columbia.lnk.to/SomethingBeautiful )

Il disco, composto da 13 brani e prodotto esclusivamente da Miley Cyrus e Shawn Everett, è stato anticipato dai brani “More To Lose”, “Prelude”, “Something Beautiful” e il singolo attualmente in rotazione radiofonica “End Of The World”.

L’evento al cinema, distribuito nel mondo da Trafalgar Releasing e Sony Music Vision, è un’esclusiva per l’Italia di Nexo Studios con RTL 102.5 come Radio Ufficiale e in collaborazione con Mymovies.

Com. Stam. + foto

MILEY CYRUS

Miley Cyrus ha saputo affascinare, sorprendere e incantare generazioni diverse, in modo costante e travolgente. La sua carriera è segnata da momenti indimenticabili nella cultura pop. Il suo repertorio musicale è unico: sperimenta continuamente nuovi suoni e viene riconosciuta come un camaleonte capace di lavorare su generi diversi.

Ai GRAMMY Awards del 2024 ha incantato il pubblico con l’esibizione di Flowers, il singolo più venduto del 2023, vincendo i premi per Best Pop Solo Performance e Record of the Year. Nel 2025 ha conquistato un altro GRAMMY grazie alla collaborazione con Beyoncé, premiata come Best Country Duo Performance.

Nel corso della sua carriera ha ottenuto numerosi dischi di platino e diamante, sia per i singoli sia per gli album. Il suo ottavo album, Endless Summer Vacation, ha dominato le classifiche, e ora si prepara a lanciare Something Beautiful, il suo visual album in uscita a maggio 2025, accompagnato dall’uscita cinematografica mondiale a giugno.

Di recente è stata protagonista delle campagne internazionali per Flora, la fragranza iconica di Gucci, e ha posato per Steven Meisel come volto di Dolce & Gabbana.

Nel suo percorso multimediale ha preso parte a uno degli episodi più celebri di Black Mirror su Netflix, interpretando Ashley O: una performance magnetica in cui ha reinterpretato i Nine Inch Nails e ipnotizzato il pubblico. A W Magazine ha espresso il desiderio di tornare a recitare:

“Il ruolo dovrebbe essere davvero quello giusto. Il personaggio dovrebbe essere un’estensione di me, oppure qualcuno – o qualcosa – con una personalità capace di sovrastare la mia. Avrei bisogno di un personaggio più grande di me.”

Nel 2014 ha fondato la Happy Hippie Foundation, organizzazione no profit 501(c)(3), che ha raccolto milioni di dollari per sostenere i giovani in situazioni di disagio e senza fissa dimora, in particolare quelli che si identificano come LGBTQ+.

Nel 2024 ha annunciato la nascita della Miley Cyrus Foundation, una nuova iniziativa filantropica che amplia il suo impegno a favore delle madri in tutte le loro forme e diversità.