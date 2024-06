Mille motociclisti colorano Chianciano. E’ partito il Rally FIM 2024

Successo per il nuovo format della Presentazione delle Nazioni, con la sfilata a piedi dei partecipanti. Oltre 25 nazioni presenti. In serata il via ufficiale al Palamontepaschi

Chianciano Terme (SI) Oltre 25 differenti nazioni a sfilare. Ognuna con il proprio gruppo di rappresentati, il portabandiera e il proprio inno. Non è un’anteprima delle prossime Olimpiadi, ma quanto accaduto questa mattina a Chianciano Terme, dove è andata in scena la Presentazione delle Nazioni, l’evento che ha dato il via alla 77° edizione del Rally FIM. Dall’Austria alla Spagna, passando per Messico, Libia, Finlandia, Norvegia, Francia, Portogallo, Danimarca. Gli oltre 1000 motociclisti giunti da tutt’Europa e non solo per prendere parte all’evento Mototuristico più importante del 2024, hanno colorato le strade dello splendido centro storico di Chianciano, dando vita ad un format tutto nuovo per la manifestazione. Dopo aver lasciato le loro moto infatti, i partecipanti, raggruppati per nazione di provenienza, hanno sfilato a piedi per le strade di Chianciano. Passando ognuno sotto l’ormai iconico arco targato Rally FIM e, bandiera alla mano, cantando il proprio inno nazionale. Ad impreziosire il tutto e a sottolineare il legame con il territorio ospitante, era presente anche il gruppo di sbandieratori e tamburini della Pro Loco locale, che ha dato un suggestivo tocco storico-rinascimentale all’evento, perfettamente in linea con la location, il centro di Chianciano appunto. La chiusura della Presentazione delle Nazioni è toccata, come da tradizione, ai motocilisti italiani. Italia che, in quanto nazione organizzatrice dell’evento, è fuori classifica.

Alla manifestazione sono intervenuti, tra gli altri, la sindaca di Chianciano Torelli Grazia, il Direttore della Commissione Turistica FIM Nuno Trêpa Leite, il FIM Deputy CEO and Operations Director Damiano Zamana e il Vice Presidente FMI nonché Coordinatore della Commissione Turistica e Tempo Libero FMI, Rocco Lopardo. Dopo la presentazione, spazio alla scoperta del territorio. E dei suoi prodotti migliori. Tutti i motociclisti hanno infatti visitato Chianciano e, grazie al supporto della Pro Loco, degustato alcuni dei migliori prodotti culinari che la zona offre, come cantucci e pici fatti a mano al momento.



In serata tutti i partecipanti si sono ritrovati al Palamontepaschi, dove l’apertura del Rally FIM 2024 è stata ufficialmente annunciata da Nuno Trêpa Leite e Rocco Lopardo, prima di lasciare spazio alla festa e all’intrattenimento musicale.

Nuno Leite, Direttore Commissione Turistica FIM: “Oggi si è aperto il Rally FIM e sono certo che, grazie alla collaborazione tra la Federazione Internazionale di Motociclismo e la Federazione Motociclistica Italiana, questa edizione regalerà grandi emozioni a tutti i partecipanti. L’alto numero di iscrizioni testimonia che il Mototurismo è in salute e che i motociclisti hanno forte desiderio di condivisione e voglia di moto. Saluto a nome della FIM tutti loro. Buon Rally FIM!”

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Sono entusiasta dell’inizio di questo Rally FIM. Dopo oltre due anni di lavoro è cominciato un evento che ci vede protagonisti sotto il profilo organizzativo per conto della Federazione Internazionale di Motociclismo. Il nostro obiettivo è accogliere al meglio gli oltre 1000 motociclisti accorsi in Italia e mostrare loro tutto ciò che il nostro Paese può offrire. Ringrazio il Comune di Chianciano Terme, il Comune di Città della Pieve, i nostri Moto Club e Tesserati e tutte le realtà che ci stanno consentendo di realizzare questa manifestazione”.



Rocco Lopardo, Vice Presidente FMI e Direttore dell’evento: “E’ un orgoglio poter mostrare le bellezze della Toscana e dell’Italia a tutti gli iscritti al Rally FIM. Stiamo profondendo il massimo sforzo per garantire loro una tre giorni indimenticabile. Da parte mia voglio ringraziare tutti i volontari che ci stanno supportando in questa avventura. Vogliamo garantire un’offerta turistica di alto livello e dimostrare tutte le potenzialità del Mototurismo, una disciplina che regala condivisione, passione ed emozioni”.

In foto la Norvegia, una delle nazioni storicamente più rappresentative del Rally FIM e tra le più numerose a Chianciano

