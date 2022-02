Milleproroghe, Giarrizzo (M5S): proroga al 31 maggio 2022 la certificazione della spesa degli investimenti per la Sicilia

“Massimo impegno, mio e della collega Roberta Alaimo, insieme alla deputata Bartolozzi, nel portare avanti e far approvare l’emendamento che proroga al 31 maggio 2022 la certificazione della spesa degli investimenti per la Sicilia, per un ammontare di pagamenti certificati nel 2020 pari a 985.306.922,59 euro.

L’emendamento al Milleproroghe è stato approvato la scorsa notte in commissione alla Camera, consentendo così alla Regione Siciliana di non andare incontro alle altrimenti inevitabili ripercussioni finanziarie. Un aiuto fortemente necessario per l’Amministrazione regionale, ma soprattutto per i cittadini siciliani, che in questo momento stanno ancora lavorando duramente per riprendersi dai danni causati dalla pandemia. Dopo l’approvazione in Aula, spetterà alla Regione concludere i lavori entro la nuova data stabilita”. Così il Vicepresidente della commissione Attività produttive alla Camera, il deputato M5s Andrea Giarrizzo.

Com. Stam.