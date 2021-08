Manca poco al 18 settembre e la Millevele 2021 svela una serie di appuntamenti a conferma del fatto che l’evento è cresciuto nel tempo rispetto all’originaria veleggiata, trasformandosi in un’autentica festa del mare e in una naturale celebrazione del territorio.

Le iscrizioni sono aperte: la Millevele comincerà già l’11 e 12 settembre con la veleggiata di avvicinamento a Genova pensata per favorire e agevolare le barche provenienti dal ponente ligure

Per l’edizione 2021 è stato intanto confermato il programma che vedrà le barche in acqua sulla linea di partenza della veleggiata alle 11:00, tre saranno i percorsi costieri, da Genova a Punta Chiappa con una lunghezza tra le 9 e le 17 miglia, a seconda delle condizioni meteo.

La veleggiata di avvicinamento

Tra le principali novità di questa edizione, frutto della collaborazione tra i circoli e le marine del territorio con i quali nel corso dell’anno si sono susseguiti incontri, la veleggiata di avvicinamento Imperia – Alassio – Varazze. Grazie alla fattiva collaborazione tra Yacht Club Italiano, Yacht Club Imperia, CNAM Alassio e Varazze Club Nautico e all’ospitalità di Marina di Varazze e Marina di Alassio, è stata organizzata una Veleggiata di avvicinamento Imperia – Alassio – Varazze, che si svolgerà sabato 11 e domenica 12 settembre, per permettere a tutti i numerosi affiliati dei Circoli Velici del Ponente l’avvicinamento a vela a Genova, in previsione della Millevele. Il Marina di Alassio e il Marina di Varazze garantiranno ospitalità gratuita ai concorrenti.

Le modalità di partecipazione (riservata agli iscritti a Millevele) e l’Avviso di Veleggiata potranno essere scaricati dai siti di YCI, CNAM, Circolo Nautico Varazze e Yacht Club Imperia.



IREN Utility Cup

Anche quest’anno, all’interno di Millevele, si rinnova l’atteso appuntamento della IREN Utility Cup, un evento nell’evento che coinvolge gli scafi e gli equipaggi di aziende e partner del settore multiutility. Dopo il successo delle scorse edizioni, IREN rilancia la regata nel 2021 coinvolgendo 16 aziende fra i più importanti player di settore. Sulle imbarcazioni saliranno i rappresentanti di: Accenture – A2A – Acea – Atos – Axa Partners Italia – Banco BPM – BPER – Bip – Banca Farmafactoring – Doxee – Iren – Leagas Delaney – Conic – Friendz – KPMG – Smart Contact.



La sfida dei circoli velici

Tra “le sfide nella sfida” della Millevele si pone quest’anno come importante novità la prestigiosa Coppa messa in palio dal Gruppo Boero tra i Circoli Velici del territorio che sono chiamati a partecipare con i loro equipaggi e scafi migliori per un’inedita sfida in mare! Il guanto di sfida, lanciato dallo YCI nell’estate del 2020, è stato raccolto da 28 circoli liguri che sono stati invitati a partecipare con i loro migliori ‘cavalli di razza’ per aggiudicarsi il glorioso trofeo. Ad aggiudicarsi il Trofeo Challenge Coppa Bartolomeo Boero, l’imbarcazione ‘sociale’ meglio classificata nel raggruppamento più numeroso.



La Millevele Classic

Il 2021 vedrà anche la prima edizione della Millevele Classic, per gli scafi d’epoca e classici che concorreranno per aggiudicarsi il Trofeo YCI Heritage. Tutte le imbarcazioni iscritte e costruite prima del 1985 saranno così divise:

Classiche: per le imbarcazioni costruite tra il 1970 e il 1985.

Epoca: per le imbarcazioni costruite prima del 1970.

La formula è quella della veleggiata con la divisione in 3 raggruppamenti in base alla LOA. Alla fine della veleggiata sono previsti riconoscimenti per i primi classificati di ogni Gruppo delle Divisioni Classic e Heritage. Il Trofeo YCI Heritage andrà all’imbarcazione più ‘antica’ iscritta e che completa il percorso.

Premio Confindustria Nautica

Millevele è anche l’occasione per la prima edizione del premio riservato al Cantiere e all’imbarcazione appartenente ad un cantiere presente in esposizione al 61° Salone Nautico che ha raggiunto il miglior piazzamento in ogni Gruppo.



La seconda edizione della Hospital Sail Race Genoa

E anche per il 2021, i 3 più importanti ospedali genovesi saranno in mare per la seconda edizione della Hospital Sail Race Genoa: una sfida perpetua tra gli equipaggi dei 4 ospedali del capoluogo ligure (Istituto Gaslini, Ospedale Policlinico San Martino e Villa Scassi). Il vincitore della sfida andrà poi in finale contro il defender del trofeo, l’equipaggio dell’Ospedale Galliera.

Iscrizioni e ritiro materiali

Termine ultimo per le iscrizioni è venerdì 17/9 ore 17:00 mentre le istruzioni della Veleggiata, l’adesivo di identificazione (obbligatorio), ed eventuali bandiere e il kit omaggio ai partecipanti, potranno essere ritirati a partire da martedì 12 Settembre 2021 e fino alle ore 17:00 di venerdì 17, presso la Segreteria della Manifestazione allo Yacht Club Italiano al Porticciolo Duca degli Abruzzi a Genova.

Link diretto alle iscrizioni qui.

È Primocanale Production il media partner di Millevele 2021, che come avvenuto nel 2019 e sulla scia dei grandi ascolti ottenuti con le produzioni televisive per le recenti regate di Primavera Portofino e Rolex Giraglia, trasmetterà in diretta l’intera veleggiata.

Radio ufficiale dell’evento sarà invece Radio Babboleo.



I partner

Main Partner della manifestazione per il terzo anno consecutivo si conferma Iren Luce Gas e Servizi, mentre Slam sarà Technical Partner per la fornitura delle ambitissime magliette. Anche Banca Patrimoni Sella & C. si conferma tra gli sponsor della veleggiata. Per l’edizione 2021 anche il Gruppo Boero, già sponsor tecnico dello YCI, supporta la veleggiata con il suo brand Veneziani Yachting e la Clinica di Villa Montallegro, new entry per la 33ma veleggiata e sempre in prima linea per sostenere i progetti sul territorio. Completano la filiera dei partner di Millevele, B&G e North Sails Sailmaking, primarie aziende nei rispettivi settori, sempre pronte a dare il proprio supporto a eventi che coinvolgono non solo questo meraviglioso sport, ma soprattutto alle iniziative che promuovono la Città di Genova.

IREN LUCE GAS E SERVIZI

Main partner di Millevele 2021 è Iren Luce Gas e Servizi, la società del Gruppo Iren che porta nelle case di quasi 2 milioni di italiani luce, gas, calore e tanti prodotti e servizi smart, che ha recentemente inaugurato una nuova linea di business dedicata alla mobilità elettrica con un’ampia offerta di monopattini e-bike auto e stazioni di ricarica a zero emissioni.

www.gruppoiren.it



BOERO BARTOLOMEO S.p.A. – VENEZIANI YACHTING

Fondata nel 1831, è un’azienda italiana che formula e produce pitture e vernici per i settori edilizia e yachting. Da febbraio 2021 Gruppo Boero è partner di CIN, azienda portoghese leader nel mercato iberico delle pitture e vernici, posizionandosi così tra i principali player mondiali e confermandosi come primo gruppo italiano del settore. La ricerca tecnologica, lo studio e lo sviluppo delle innovazioni nell’ambito del colore costituiscono da sempre le caratteristiche vincenti della filosofia del Gruppo, azienda con sistema di gestione integrato certificato ISO 9001, ISO 14001 E OHSAS 18001. L’attenzione all’ impatto sul territorio e sulla comunità caratterizza non solo le diverse fasi del ciclo produttivo e distributivo, ma sempre di più anche i processi e le strategie aziendali.

www.gruppoboero.it

SLAM

Siamo gente di mare, per gente di mare. La vela è il nostro respiro, il vento il nostro battito. Progettiamo e realizziamo capi speciali per atleti e appassionati che cercano la performance e la tecnica. Slam: uno schiaffo di vento per indossare storia, competenza, adrenalina, passione. Nata quarantuno anni fa per rispondere alle esigenze dei veri “lupi di mare”, Slam ha come unica mission quella di rendere la vita dei velisti più confortevole e sicura grazie a capi sportivi tecnici di altissima qualità: caratteristiche che hanno contagiato anche le collezioni sportswear. La vela non è solo passione e adrenalina: richiede anche sacrificio, competenza e, soprattutto, un abbigliamento a prova di imprevisto meteorologico.

Siamo nati a Genova, con i piedi nell’acqua e la burrasca nell’anima.

www.slam.it

BANCA PATRIMONI SELLA & C.

Banca Patrimoni Sella & C. è la banca del gruppo Sella specializzata nella gestione e amministrazione dei patrimoni della clientela privata e istituzionale, con sede a Torino nello storico Palazzo Bricherasio. Nata nel 2005 quale proseguimento di una storia di famiglia iniziata nel 1886, attualmente gestisce e amministra patrimoni per oltre 14 miliardi di euro avvalendosi della collaborazione di più di quattrocento professionisti che, attraverso una gamma completa di prodotti e servizi di investimento, offrono riservatezza, competenza e relazioni personalizzate. Il Presidente di Banca Patrimoni Sella & C. è Maurizio Sella; l’Amministratore Delegato e Direttore Generale è il figlio Federico Sella.

www.bancapatrimoni.it

NORTH SAILS

North Sails è la veleria leader nel mondo, con oltre 100 loft che le consentono una distribuzione capillare dei suoi prodotti. Le vele North Sails hanno reso veloci tutte le più importanti barche del mondo, e hanno vinto più titoli e medaglie olimpiche di tutte le altre velerie messe insieme. North Sails è stata fondata sessant’anni fa da Lowell North; fin dalla fondazione della veleria ha sempre proposto un alto livello di innovazione e ricerca scientifica. North Sails è ora di proprietà di Oakley Capital fondato da Peter Dubens e prosegue la linea segnata da Lowell.

North Sails offre un panorama di prodotti che può interpretare qualsiasi esigenza, dalla regata al massimo livello alla crociera che richiede grande affidabilità e durata delle vele, la tecnologia base condivisa da gran parte della gamma è la 3Di: il pannello della vela viene realizzato su uno stampo tridimensionale che ha la forma della vela finita, che non ha le tradizionali cuciture di forma. Il pannello viene realizzato in diversi materiali che determinano le attitudini della vela, che sia regata con il 3Di Raw, crociera regata con 3Di Endurance o crociera con 3Di Ocean e 3Di Nordac. Un settore vincente è quello degli one design, dove le tecniche di progetto e verifica sul campo, oltre ai materiali esclusivi fanno la differenza.

www.northsails.com

VILLA MONTALLEGRO

Villa Montallegro entra nell’anno del suo 70° anniversario e a distanza di tempo dalla sua fondazione resta un punto di riferimento nel panorama della sanità privata italiana, in grado di unire professionalità e tecnologie all’avanguardia. L’avvicinamento al 70° anniversario inizia proprio da qui, dal binomio con lo Yacht Club Italiano e la regata dedicata alla città di appartenenza di entrambe le eccellenze, sì di settori differenti, che hanno però deciso di iniziare un percorso di collaborazione. Nel nome di Genova e del suo patrimonio, da valorizzare anche attraverso lo sport e a manifestazioni dal fascino crescente.

www.montallegro.it

B&G

B&G è il brand di elettronica interamente dedicato alla passione per la vela e alle esigenze dei velisti, croceristi e professionisti. Principale scopo dell’azienda è sviluppare soluzioni di elettronica marina che garantiscano prestazioni eccellenti e sicurezza, senza tralasciare design e utilizzo intuitivo. Il background racing di B&G è infatti un punto di partenza che non teme confronti quando si tratta di sviluppare nuove tecnologie per il mondo saling, che vengono messe alla prova dai migliori velisti al mondo, nelle condizioni più estreme. B&G è infatti a bordo delle barche più tecnologiche nelle più importanti regate internazionali, tra le quali Vendée Globe, America’s Cup e Sail GP. Il brand è di proprietà di Navico, la più grande azienda di elettronica nautica al mondo ed è casa madre dei marchi: Lowrance®, Simrad®, B&G® & C-MAP®. Navico conta circa 1.800 dipendenti nel mondo e vanta una rete di distribuzione che si estende in oltre 100 Paesi.

www.bandg.com

