Millevele IREN 2024

Genova. Sabato 21 settembre Genova diventa la città della vela con l’edizione numero 36 della Millevele IREN, la veleggiata dello Yacht Club Italiano, inserita nel calendario di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, gemellata con il Salone Nautico Internazionale e con il title sponsor: IREN!

Presentato questa mattina nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi a Genova, il programma della Millevele 2024, che ha visto anche la cerimonia di consegna dei guidoni ai circoli velici della Liguria che si sfideranno per conquistare il Trofeo Intercircoli Boero Bartolomeo.



I Circoli Velici di Genova e della Liguria già da qualche anno si sono impegnati a partecipare attivamente alla Millevele IREN e a supportare l’organizzazione dello Yacht Club Italiano per questa manifestazione che rientra quest’anno in Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, un mix di eventi e progetti che permettono alla città di essere al centro dello scenario sportivo mondiale con un palinsesto ricchissimo, costituito da grandi appuntamenti agonistici di carattere nazionale ed internazionale al quale si affiancano manifestazioni ed attività volte a promuovere a 360 gradi la cultura dello sport e dei suoi fondamentali valori di accessibilità, integrazione, inclusione sociale e benessere.



“La Millevele IREN è oramai diventata un’autentica festa della vela – così il Presidente dello Yacht Club Italiano, Carlo Cameli – un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati del mare. Gli ultimi due anni abbiamo avuto condizioni meteo piuttosto impegnative, ma non è mai mancato lo spirito giusto tra tutti i partecipanti, sempre attenti al rispetto dei valori del mare e alla sicurezza. Millevele, come testimoniato proprio dalla collaborazione di tutti i circoli della Liguria, è un esempio concreto di come sia importante il coinvolgimento di tutti gli attori, dai circoli alle istituzioni, per il successo di una manifestazione. Per questo motivo a tutti loro va il ringraziamento personale e dello Yacht Club Italiano che ho l’onore di rappresentare”.



Il coinvolgimento dei Circoli negli anni passati si è sviluppato concretamente sia in termini promozionali presso i Circoli, che nella partecipazione al Trofeo Intercircoli che ha visto tutti insieme alla cerimonia di consegna dei guidoni alla presenza del Sindaco Marco Bucci, che naturalmente ha presenziato in prima persona anche in questa occasione: “La Millevele rappresenta non solo una grande tradizione per la nostra città, ma anche un simbolo dell’anima marinara e sportiva di Genova. La Millevele è una manifestazione che ogni anno riunisce appassionati di vela e sportivi in una celebrazione della passione per il mare, elemento che da sempre caratterizza la nostra identità.

Questa regata, con le sue vele spiegate nel golfo di Genova, è uno spettacolo che emoziona e coinvolge non solo i partecipanti, ma anche tutti i cittadini. Buon vento!”.



In rappresentanza di Regione Liguria, anche l’Assessore Regionale allo Sport e alle Politiche GiovaniliSimona Ferro, che così ha commentato: “È sempre un piacere ritrovarci a presentare la Millevele e a consegnare i Guidoni per rinnovare il legame tra la Liguria e il mare attraverso lo sport, grazie al lavoro dello Yacht Club italiano che rappresenta sicuramente un grande orgoglio per il nostro territorio. Nel 2023 il tempo non era stato particolarmente clemente, ma la vela era stata comunque protagonista grazie a The Ocean Race e al Mondiale 8 metri: speriamo che quest’anno la Millevele possa tornare a splendere confermandosi ancora una volta tra le manifestazioni sportive più iconiche di Genova. La vela avrà sicuramente un ruolo importante anche nel 2025, anno in cui saremo Regione Europea dello Sport”.



Anche quest’anno tutti insieme siamo pronti a ripetere la positiva esperienza degli anni scorsi, e grazie al Gruppo Boero, attraverso il brand Veneziani Yachting, il Circolo vincitore del Trofeo avrà anche un premio speciale che è stato annunciato questa mattina: un assegno di 1500 euro che andrà al circolo vincitore.

“Siamo felici di accompagnare ancora una volta questa splendida manifestazione e di sostenere le attività dei circoli, perché crediamo profondamente nel valore dello sport, e in particolare nel potere aggregante della vela, e perché nella passione per la vela, per il mare e per la nostra città ritroviamo le radici della nostra azienda” Queste le parole di Giampaolo Iacone, Direttore Generale e CFO del Gruppo Boero, che ha salutato così i Presidenti dei circoli liguri presenti a Palazzo Tursi.



La Veleggiata

Sabato 21 settembre alle 11 il colpo di cannone della Millevele IREN. Invariata la formula di successo che vedrà in acqua centinaia di scafi durante quella settimana oramai speciale in cui Genova diventa, grazie al Salone Nautico Internazionale, una delle capitali mondiali della nautica.



I percorsi

Confermata la formula dei percorsi differenziati, per lunghezza delle imbarcazioni, con partenza alle ore 11 nello specchio acqueo antistante Quarto e gli arrivi previsti con sfilata finale sul lungomare da Boccadasse alla Foce. Uno spettacolo di centinaia di barche sempre affascinante per partecipanti in mare e spettatori a terra. Per il 2024, confermati i tre percorsi a vertici fissi nel golfo di Genova, fra i Lidi di Genova e Punta Chiappa. I percorsi saranno tre rispettivamente per il gruppo A (rosso), B (verde) e C (giallo) e saranno a bastone e con una lunghezza compresa:

Percorso rosso: da 17 a 13 miglia;

Percorso verde: da 15 a 11 miglia;

Percorso giallo: da 11 a 9 miglia;



La scelta dei percorsi (lungo o corto) sarà decisa in base alle condizioni meteo.



Le iscrizioni

Le iscrizioni potranno essere effettuate entro le ore 17:00 di venerdì 20 settembre in queste modalità:

sul sito www.yachtclubitaliano.it

Presso la segreteria dello YCI – regate@yci.it



Il programma

Da martedì 17 a venerdì 20 settembre

Finalizzazione iscrizioni e consegna kit regatanti e materiali veleggiata.

Sede YCI – Porticciolo Duca degli Abruzzi (sala Trossi piano terra)

Venerdì 20

Yacht Club Italiano – Piazzale Scuola di Mare Beppe Croce

• Ore 12:00 – Finalizzazione iscrizione e briefing equipaggi riservata ai partecipanti “Iren Utility Cup”; a seguire uscita prova in mare.

Sabato 21

MILLEVELE IREN 2024

• Ore 11:00 – Segnale di partenza in mare, Veleggiata

Race Village – Piazzale levante Yacht Club Italiano

• Ore 19:00 – Premiazione “Iren Utility Cup”

• Dalle ore 19:30 alle 24:00; Crew Party per gli equipaggi partecipanti alla Veleggiata

Domenica 22 settembre

Salone Nautico Internazionale Terrazza Padiglione Jean Nouvel

• Ore 11:30 – Cerimonia ufficiale premiazione



Le sfide nella sfida

Come di consueto la Millevele IREN si conferma un contenitore di eventi e, la vela, uno straordinario veicolo di messaggi positivi. Anche per l’edizione 2024, all’interno di Millevele, ci sarà la oramai consueta sfida che riguarderà le utilities IREN che si confronteranno a bordo di ben 29 barche nella IREN Utility Cup. Confermata anche la Millevele Classic, per gli scafi d’epoca e classici che concorreranno per aggiudicarsi il premio speciale Genova 2024 – Trofeo YCI Heritage: che andrà̀ all’imbarcazione più ‘antica’ che partecipa alla Veleggiata, a testimonianza della storicità̀ del valore dello sport della vela.

Ultima ma non meno importante, la sfida delle sfide, la prestigiosa Coppa Boero Bartolomeo tra i Circoli Velici del territorio che sono chiamati a partecipare con i loro equipaggi e scafi migliori per una inedita sfida in mare! La consegna ufficiale dei guidoni ad ogni circolo è stata effettuata il 3 settembre presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi a Genova.



Gli obiettivi

Al fine di consolidare i risultati ottenuti fino a oggi, grazie anche al cambio di calendario e all’abbinamento con il Salone Nautico Internazionale. Millevele IREN si pone l’obiettivo ambizioso di crescere al pari di altri eventi che ne condividono spirito e DNA. La Millevele IREN è oramai diventata simbolo della cultura del mare, natura, celebrazione di un territorio, cimento ed emozione; il tutto vestito da quella magnifica quinta naturale che è il Golfo di Genova. A tale scopo lo Yacht Club Italiano ha coinvolto le Istituzioni Comune di Genova, Regione Liguria, Confindustria Nautica e la corale collaborazione della FIV e dei tanti circoli velici della I Zona FIV Liguria al fine di ‘unire le forze’ per garantire il successo della manifestazione.



Millevele e i Media

È Primocanale il media partner di Millevele 2024, che come avvenuto negli ultimi anni, trasmetterà in diretta l’intera veleggiata, con un team di giornalisti e operatori che saranno in mare per portare la regata dentro le case della Liguria. Radio ufficiale dell’evento sarà invece Radio Babboleo.



I partner

Title Partner della manifestazione per il terzo anno Iren Luce Gas e Servizi, dopo essere stata a fianco di Millevele IREN in qualità di main sponsor per quattro edizioni consecutive. Mentre SLAM sarà Technical Partner e fornirà le polo della regata. Anche Banca Passadore, già partner istituzionale dello YCI si conferma tra gli sponsor della veleggiata. Per l’edizione 2024 anche il Gruppo Boero, già sponsor tecnico dello YCI, supporta la veleggiata con il suo brand Veneziani Yachting. Completano la filiera dei partner di Millevele IREN, B&G e North Sails, 64° Salone Nautico Internazionale, I Saloni Nautici. Tutte primarie aziende nei rispettivi settori, sempre pronte a dare il proprio supporto a eventi che coinvolgono non solo questo meraviglioso sport, ma soprattutto alle iniziative che promuovono la Città di Genova.

LO YACHT CLUB ITALIANO

Fondato a Genova nel 1879, lo Yacht Club Italiano è il più antico club velico d’Italia. Con sede nel Porticciolo Duca degli Abruzzi, lo YCI ha sempre avuto come obiettivi la diffusione dello yachting e l’organizzazione di regate: La Loro Piana Giraglia, il Trofeo SIAD Bombola d’oro, la Millevele, Le Regate di Primavera – Portofino, la Genova Sailing Week, l’International Genoa Winter Contest e molte altre ancora; 12 mesi di attività in mare e a terra dai piccoli Optimist fino ai grandi Maxi Yacht. Su queste regate e sulla sua lunga tradizione poggia le basi il futuro del Club, pronto a misurarsi con nuove sfide.