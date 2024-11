Milo: la seconda stagione debutta su RaiPlay e Rai Yoyo

Da venerdì 8 novembre in boxset su RaiPlay e da lunedì 11 novembre tutti i giorni su Rai Yoyo, i nuovi episodi dell’amata serie animata in cui Milo e i suoi amici esplorano il mondo delle professioni

Arrivano su RaiPlay e Rai Yoyo i nuovi episodi della seconda stagione di Milo, la serie animata che ha conquistato bambini e famiglie in Italia e in oltre 170 paesi nel mondo. Appuntamento da venerdì 8 novembre, in boxset, su RaiPlay e da lunedì 11 novembre, tutti i giorni, alle ore 9, su Rai Yoyo.

Prodotta nel 2021 da DeAPlaneta Entertainment e Fourth Wall e lanciata in Italia nel 2022, MILO è diventata un punto di riferimento per i più piccoli, grazie al suo messaggio positivo di curiosità, scoperta e inclusione e ora presenta ai suoi fan i nuovi episodi dedicati ad altrettante professioni come il cowboy, il detective, il cacciatore di tesori, il biologo marino, l’astronomo, il giocatore di basket, il casaro, l’idraulico, lo stilista, l’autista di autobus, lo scultore, il gelataio, il ristoratore, il portiere d’albergo e tanti altri.

Si tratta di un finale d’anno particolarmente ricco per Milo visto che, proprio in queste ultime settimane, sono state lanciate due nuove pubblicazioni in edicola: Milo – La rivista ufficiale, disponibile in edicola e su Panini.it con periodicità bimestrale, propone giochi, pagine da colorare, una storia da leggere e un poster da collezionare. Ogni uscita è ispirata a una delle professioni esplorate da Milo ed arricchita da un gadget, come quello del primo numero, dedicato alla professione del musicista, che propone l’esclusiva chitarra di Milo; Milo – L’albo magico, edito da Pon Pon Edizioni e disponibile in edicola e online, offre invece ai piccoli fan la possibilità di trovarsi tra le mani un Coloring Book esclusivo, dotato di uno speciale pennarello “svelacolori” e arricchito dalle memory card da ritagliare e conservare, tutte dedicate al meraviglioso mondo dei mestieri.

Milo è molto più di un semplice intrattenimento per bambini: è un omaggio alla curiosità e alla voglia di esplorare. Ogni episodio accompagna i piccoli spettatori nel mondo di una nuova professione, mettendo in luce il valore dell’aiutare gli altri e l’importanza di ogni ruolo nella società. Nella lavanderia dei genitori di Milo arrivano ogni giorno divise diverse da lavare e, mentre la lavatrice Schiuma è al lavoro, Milo e i suoi amici – Lofty e Lark – si trasformano in esploratori del mondo del lavoro, indossando i panni delle professioni e scoprendo in modo giocoso e creativo cosa vuol dire essere un medico, un insegnante, un meccanico, un casaro, un idraulico, uno stilista, un organizzatore di eventi e molto altro.

Con la sua freschezza e semplicità, Milo invita tutti i bambini a immaginare e sognare ciò che vogliono diventare da grandi, infondendo un messaggio di fiducia e ottimismo verso il futuro perché, come dice il suo motto, “È fantastico essere Milo!”.

La serie ha riscosso un successo internazionale ed è stata riconosciuta con prestigiosi premi, tra cui il British Animation Award 2022 come Migliore Serie per Bambini, e ha recentemente partecipato come finalista ai British Animation Awards 2024 nella categoria Migliore Serie Animata Internazionale. Il personaggio è inoltre apprezzato in tutto il mondo, essendo stato lanciato di recente anche negli Stati Uniti sul canale PBS e in Germania su Super RTL.

DOVE VEDERE Milo

In Italia la prima stagione di MILO, composta da 52 episodi da 11 minuti ciascuno, grazie alla partnership con Rai Kids è sempre disponibile su RaiPlay (anche in lingua inglese). La prima stagione e8 episodi tradotti in lingua dei segni e corredati dall’audiodescrizione sono disponibili sulla piattaforma VOD TIM Vision, mentre DeAJunior è partner per la Pay TV. La seconda stagione di MILO sarà in onda su Rai Yoyo tutti i giorni alle ore 9.00 a partire da lunedì 11 novembre.

Milo

Milo è una serie animata per bambini in età prescolare, caratterizzata da uno stile grafico contemporaneo, vivace e colorato, che cattura l’attenzione dei più piccoli. Il protagonista Milo, un gatto di 5 anni, che, insieme ai suoi migliori amici Lofty e Lark, utilizza il gioco di ruolo per esplorare il mondo delle professioni: dal medico al meccanico, dal parrucchiere al cuoco e il postino. Insieme presentano ai bambini una varietà di mestieri in modo positivo e divertente e il principale messaggio che trasmettono è che ogni lavoro è FANTASTICO. Milo (104 episodi da 11 minuti ciascuno) è prodotta da Fourth Wall e DeAPlaneta Entertainment, azienda europea leader nel settore dell’intrattenimento, tradotta in 20 lingue e distribuita in 170 paesi. Di recente è stata lanciata negli Stati Uniti (PBS) e in Germania (Super RTL). Tra i partner che hanno acquisito la licenza di Milo figura Bandai che ha sviluppato una linea giocattolo commercializzata nel Regno Unito e in Spagna. Planeta Junior (Spagna), Penguin (Portogallo-UK), Hachette (Francia), Egmont (CEE), Panini (Italia) e Pon Pon Edizioni (Italia) sono i licenziatari publishing mentre Raversburger (Iberia, Francia e Italia), Educa Borras (Spagna) e Trefl (Polonia) hanno realizzato puzzle in vari formati. Vadobags ha sviluppato una linea di accessori per la scuola in Benelux e Germania mentre per il territorio Italia Dolci Preziosi realizza l’uovo di Pasqua e Soluna gestisce gli eventi e il costume character.

