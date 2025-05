Milo ricorda Franco Battiato con “Etna Art Fest – No Time No Space”

MILO 16, 17, 18 maggio 2025 Etna Art Fest No Time No Space La via di Franco Battiato come ponte tra terra e cielo sostenuto dal Ministero della Cultura Italiana come Progetto Speciale

A Milo il Centro Studi di Gravità Permanente, con la direzione artistica di Fiorella Nozzetti, organizza il 16, 17 e 18 maggio, “Etna Art Fest –No Time No Space. La via di Franco Battiato come ponte tra terra e cielo”, sostenuto dal Ministero della Cultura Italiana come Progetto Speciale 2025.

A quattro anni dalla scomparsa dell’artista, avvenuta il 18 maggio 2021, Milo, luogo dove Franco Battiato ha vissuto e trovato il suo genius loci, ospiterà tre giorni intensi di incontri ed eventi in continuità con l’opera e la testimonianza di Franco Battiato.

Molti amici e collaboratori hanno risposto con entusiasmo all’invito. Saranno infatti protagonisti della manifestazione alcuni collaboratori storici dell’artista, tra cui Red Ronnie, Syusi Bladi, Morgan, Fabio Bagnasco, Gisella Calì, Filippo Destrieri, Ketty Governali, Enrico Masiero, Michele Micheletti, Leonardo Pagni, Stefano Pio, Lucia Sardo, Sandro Vergato, e tanti altri. Sarà anche un’occasione straordinaria per incontrare lo Sheykh Hassan Dyck, rappresentante per l’Europa della Confraternita Sufi Tariqa Naqshbandia Haqqania, in un seminario con performance esperienziale.

Questa edizione sarà dedicata a Giusto Pio musicista, compositore, arrangiatore, direttore d’orchestra veneto che ha stretto un importante sodalizio artistico con Franco Battiato dagli anni ’70.

