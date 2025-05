Mimmo Locasciulli, sposo di musicalità 

Quando ascolto Mimmo Locasciulli ho i brividi. Intensi, strazianti, leggeri e dolci come le sue canzoni. Una fitta al cuore del sentimento e delle emozioni, come accade in “Dove lo sguardo si perde”, la sua ultima fatica discografica.

Ma quale ingombro può essere scrivere testi così significativi, pietre miliari della musica italiana, perché l’artista romano ha sempre “cose” da dire. E queste cose, crogiolo di una miriade di universi, sono la faccia delle persone, lo specchio di come eravamo in una notte di dicembre, il vento con cui parlare, un tempo che non mi appartiene più. Le chiavi smarrite di un tempo andato per il cantante, ma anche per chi cerca amore e considerazione, oggi, e tarda e fatica a trovarli.

Adesso Locasciulli pubblica “DOVE LO SGUARDO SI PERDE” (http://ada.lnk.to/dovelosguardosiperde; per ordinare il cd: https://wall.cdclick-europe.com/projects/mimmo-locasciulli-dove-lo-sguardo-si-perde) il nuovo progetto discografico del cantautore MIMMO LOCASCIULLI (etichetta HOBO, distribuito da ADA/Warner Music Italy) prodotto da Mimmo e da Matteo Locasciulli.

L’album, e il tour teatrale omonimo partito il 3 maggio, celebrano il 50esimo anniversario dell’attività artistica del cantautore, che lo scorso ottobre ha ricevuto sul palco del Teatro Ariston di Sanremo (IM) il prestigioso Premio Tenco 2024 per la sua straordinaria carriera.

Nel giugno del 1975 il Folkstudio di Roma inaugurava la propria etichetta discografica con l’album numero di serie FK 5001 dal titolo “Non rimanere là”. La prima recensione dell’album, firmata da Pietro Mondini – storico critico della pagina spettacoli del quotidianoPaese Sera – si concludeva con l’augurio, rivolto a Mimmo, di andare avanti, di non rimanere là, appunto.

E così è stato: con venti album di studio, quasi duemilacinquecento concerti, collaborazioni con i nomi più prestigiosi della scena musicale italiana e internazionale, dal rock al pop, dalla canzone d’autore al jazz.

“Dove lo sguardo si perde” è il ventunesimo album del cantautore e si tratta di una raccolta di alcuni deibrani più acclamati del suo repertorio riorchestraticon pianoforte, contrabbasso e archi e impreziosisce questo progetto discografico il brano inedito “L’AMORE DOV’È”. Dodici canzoni che hanno il denominatore comune del sentimento dell’amore, declinato in diverse dimensioni e forme. In chiusura la tredicesima canzone, “L’amore dov’è” viene riproposta con l’esecuzione di Mimmo, piano e voce, insieme al Quartetto d’archi Pessoa con i quali si era già esibito in occasione del ricevimento del Premio Tenco 2024. In quell’occasione il Quartetto Pessoa e Matteo Locasciulli suonarono gli “strumenti del mare” costruiti dai detenuti del carcere di Opera, sotto la guida di maestri liutai, con i legni delle barche naufragate dei migranti.

«Lo sguardo si perde dove lo porta la mente, ma con il visto del cuore – racconta Mimmo Locasciulli – Il mio si è perso e diluito nella bellezza del vivere, nei colori della gioia, nelle ombre del dolore, nei voli di fantasia, negli enigmi dei sogni, nei dubbi eversivi, nelle paure domate. Di tutto è rimasta una traccia, un sentiero di continuità. Fotografie nitide, sfuocate, casuali, coincidenti. Qui c’è il racconto. Pagine scritte e ancora da scrivere. La leggerezza degli anni innocenti, le speranze che hanno nutrito i miei anni, le riflessioni nell’incertezza, l’amore dato e ricevuto e, anche, una carezza agli ultimi nel mondo».

Questa la TRACKLIST di “Dove lo sguardo si perde”:

1- L’AMORE DOV’È (Mimmo Locasciulli – Matteo Locasciulli)

2- IDRA Mimmo Locasciulli)

3- TUTTO BENE (Mimmo Locasciulli – Greg Cohen)

4- BENVENUTA (Mimmo Locasciulli)

5- DICEMBRE (Mimmo Locasciulli)

6- LA FACCIA DELLE ALTRE PERSONE (Mimmo Locasciulli)

7- ANNA DI FRANCIA (Mimmo Locasciulli – Guido Elle)

8- CERCAMI (Mimmo Locasciulli))

9- IL SILENZIO DEL MARE (Mimmo Locasciulli)

10- CARA LUCIA (Mimmo Locasciulli)

11- ODOR DI MAGGIO (Mimmo Locasciulli)

12- QUELLO CHE CI RESTA (Mimmo Locasciulli)

13- L’AMORE DOV’È (feat. Quartetto Pessoa)

Mimmo racconta con queste parole il suo nuovo brano: «“L’amore dov’è” nasce così, naturalmente e semplicemente, dal toc toc che bussava da dentro per uscire. Era, ed è, la mia necessità di un vivere lento per non lasciarmi travolgere dalla velocità di questo tempo, che tutto brucia e consuma in fretta, che ti sbanda e ti manda fuori strada. Era, ed è, il bisogno del silenzio in mezzo a questo rumore, nell’assordante fragore che tutto confonde e tutto disperde. Era, ed è, il cercare un angolo in un mondo diverso, rimodulando i termini del rispetto per l’altro, per la natura, della testimonianza, della presenza, ri-declinando i sogni e le speranze per rispondere alla domanda che sempre ritorna: …l’amore dov’è».

Online il videoclip del brano “L’amore dov’è” sul canale YouTube dell’artista (https://www.youtube.com/watch?v=8ssPHKXgWQA).

L’artista ripercorre le tracce e le emozioni di questo lavoro discografico nel nuovo tour teatrale DOVE LO SGUARDO SI PERDE 2025 con pianoforte e con il Quartetto d’archi Pessoa, faranno tappa in teatri, alcuni dei quali patrimonio artistico del nostro Paese, e toccheranno le maggiori città italiane. In estate il tour proseguirà nelle rassegne e nei Festival italiani. In questo nuovo spettacolo Mimmo Locasciulli ripercorre le tracce e le emozioni di questo nuovo album. Sono canzoni scelte dal suo vasto repertorio, che hanno al centro quel “sentimento” che racchiude in sé il tema dell’amore, della vita, della testimonianza e della partecipazione.

Prime date DOVE LO SGUARDO SI PERDE 2025 (calendario in definizione, per info: Hobomusic@gmail.com)

Sabato 24 maggio 2025 (ore 21.00), LONATE CEPPINO (VA) Domenica 25 maggio 2025 (ore 21.00), PADOVA,Teatro San Carlo, Centro Culturale Polivalente

Domenica 22 giugno 2025 (ore 21.00), PESCARA, Arena Porto Turistico con Quartetto d’Archi Pessoa

SPOTIFY

INSTAGRAM

FACEBOOK

YOUTUBE

di Roberto Dall’Acqua

Foto libere da copyright