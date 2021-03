Palermo – “Ogni volta che si ha notizia di una intimidazione rivolta a un magistrato, amministratore, sindaco, si registrano, come è giusto che sia, messaggi di solidarietà e vicinanza ma spesso, dal giorno dopo, il destinatario delle minacce rimane solo”.

Lo scrive in una nota Valeria Grasso, responsabile del Dipartimento regionale Antiracket e antiusura di Forza Italia.

“Il sindaco di Corleone, Nicolò Nicolosi, – aggiunge Grasso – non deve essere lasciato solo ed è per questo che andremo a trovarlo per cominciare un percorso che dovrà avere un duplice obiettivo: non lasciarlo solo e iniziare un tragitto per fare conoscere Corleone e i suoi cittadini sotto un’altra immagine che non sia quella stereotipata di Corleone uguale mafia. Per questo voglio rivolgere un appello-invito alla cittadinanza di Corleone affinché stia vicina al sindaco Nicolosi per garantirgli sicurezza e incolumità. Sono convinta – conclude Grasso – che ognuno di noi ha il dovere di fare la propria parte per isolare il malaffare”

