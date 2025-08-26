Minacce al Sindaco Domenico Caggegi. Solidarietà di ANCI Sicilia

L’Ufficio di Presidenza di ANCI Sicilia esprime ferma condanna per la grave aggressione subita dal Sindaco di Valverde, Domenico Caggegi, da parte di un consigliere comunale di opposizione.
La violenza, fisica o verbale, non può mai trovare spazio nella vita democratica né nelle istituzioni locali. La dialettica politica, anche aspra, deve sempre mantenersi entro i confini del rispetto reciproco e delle regole civili.
ANCI Sicilia manifesta piena solidarietà al Sindaco Caggegi, augurandogli una pronta guarigione, ed invita tutte le forze politiche a respingere con chiarezza simili episodi, riaffermando i valori della democrazia e del confronto civile.
