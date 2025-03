Minaccia ed insulta l’onore ed il decoro dei Carabinieri, cercando anche di corromperli: 42enne denunciato ed arrestato per resistenza a pubblico ufficiale

Sasso Marconi (BO): I Carabinieri della Stazione di Sasso Marconi hanno arrestato un 42enne italiano, pregiudicato, accusato dei reati di violenza o minaccia e resistenza a un Pubblico Ufficiale.

È successo quando la Centrale Operativa dei Carabinieri di Bologna ha ricevuto una segnalazione di una lite in corso tra una donna ed un uomo, quest’ultimo palesemente ubriaco e molesto, in piazza Martiri della Liberazione. Non appena i Carabinieri hanno raggiunto il luogo segnalato, la ragazza ha subito negato il litigio con il 42enne, il quale vedendo i militari, ha iniziato ad urlare ed inveire contro di loro, proferendo nella circostanza anche parole offensive ed oltraggiose. Mentre uno dei due militari stava annotando le generalità della coppia, il 42enne ha gettato una banconota da 20euro sul foglio di servizio del Carabiniere, nel tentativo di indurlo a terminare il controllo e farlo andar via. Dopo avergli immediatamente restituito la banconota, ed averlo riportato alla calma e fatto ragionare, l’uomo è stato deferito alla Procura della Repubblica di Bologna per i reati di oltraggio a P.U. e istigazione alla corruzione, nonché segnalato amministrativamente alla locale Prefettura per ubriachezza. I Carabinieri, però, non hanno fatto in tempo ad andar via che sono stati nuovamente contattati dalla Centrale Operativa e inviati nella vicina via Porrettana, poiché il proprietario di una pizzeria aveva appena segnalato la presenza di un uomo molesto che, dopo aver ordinato una pizza, oltre a non volerla pagare continuava ad inveire e bestemmiare a voce alta all’interno del locale, tanto da far allontanare per paura gli avventori presenti. Quando il 42enne ha visto di nuovo i Carabinieri, ha ricominciato ad inveire contro di loro, aggredendoli, nel tentativo di sottrarsi al controllo ed andar via. Nella circostanza, l’uomo ha iniziato a sputare in corrispondenza dei volti e sulle divise dei militari, colpendone uno di loro con calci alle gambe. Portato in caserma per le procedure di rito, l’uomo ha continuato ad offendere l’onore ed il decoro dei Carabinieri che anche in questa circostanza sono stati raggiunti da numerosi sputi ed offese, cercando anche questa volta di colpire con alcune testate uno dei militari nel tentativo di allontanarsi nel cortile della caserma. Visto il suo stato di agitazione, è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118 che l’hanno successivamente trasportato in Ospedale e dimesso poco dopo con una diagnosi che ha attribuito la sua aggressività ed agitazione ad un abuso etilico, riscontrando nelle analisi del sangue, un tasso alcolemico pari a 2 g/l. quanto accaduto ha portato all’arresto dell’uomo che, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, è stato tradotto in Tribunale per la celebrazione del giudizio per direttissima all’esito del quale l’arresto è stato convalidato e il processo si è concluso con la sottoposizione del 42enne alla misura cautelare personale dell’obbligo di presentazione presso un Ufficio di Polizia, in aggiunta a quella già in atto per analoghi fatti commessi in precedenza.