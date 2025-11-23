Minaccia un suo connazionale con l’uso di un coltello. I Carabinieri denunciano un 58enne

Cisterna di latina (LT): Nella nottata dello scorso 21 novembre, i Carabinieri della Stazione di Cisterna di Latina, con la collaborazione dei militari della Stazione di Norma (LT), hanno denunciato, in stato di libertà, un cittadino romeno di 58 anni, residente a Cisterna di Latina, già noto alle forze di polizia, per il reato di minaccia aggravata e possesso ingiustificato di arma.

Nello specifico, su richiesta pervenuta al 112 N.U.E., i Carabinieri sono intervenuti in quel centro, dove, poco prima, l’indagato, nel corso di una lite, avvenuta per futili motivi, aveva minacciato con un coltello un suo connazionale.

I Carabinieri, giunti sul posto, hanno identificato i soggetti e constatato che l’indagato era in possesso del coltello, sottoposto a sequestro.

Subito dopo, i militari dell’Arma hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’indagato, rinvenendo nella sua disponibilità ulteriori due coltelli, sequestrati.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.