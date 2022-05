MINI, uno spettacolo di luci, suoni e colori per avvicinare all’arte della musica e della danza i bambini più piccoli. In Sala ONU

In scena al Teatro Massimo di Palermo (Sala ONU), sabato 28 e domenica 29 maggio, alle 10:30, 11:30 e alle 17:00, e il 31 maggio in matinée per le scuole, “MINI”, uno spettacolo pensato per coinvolgere e avvicinare all’arte della musica e della danza i bambini più piccoli (2-4 anni), ideato dalla Compagnia TPO, composta da un team di performer e artisti visuali.

In uno spazio scenico aperto e immersivo, lo spettacolo, attraverso l’uso di proiezioni di grande formato e tecnologie interattive, porta i bambini a sperimentare il confine sottile tra arte e gioco. In scena figure geometriche sospese in aria come un “mobile”, che danno vita a personaggi diversi, opposti, che si attraggono e si respingono allo stesso tempo, ognuno con la sua specifica qualità di movimento e carattere: uno tondo, l’altro a punta, uno blu, l’altro rosso. Dal loro incontro nasce la voglia di giocare e la scena si apre all’intervento del pubblico diventando così il luogo dove i bambini possono esplorare lo spazio, le forme, i suoni, i colori messi in gioco per loro. Forme, suoni, colori che reagiscono e si animano a seguito dei loro movimenti, per comporre un grande disegno. In questo gioco di scoperta anche il genitore o l’adulto accompagnatore è chiamato a partecipare insieme al bambino.

“MINI” è ideato e realizzato dalla Compagnia TPO, composta da un team di autori provenienti da diverse discipline delle arti visive e performative, in coproduzione con il Teatro Metastasio di Prato. Le coreografie sono diSara Campinoti ed Elisa Capecchi, il visual design di Elsa Mersi, le scene di Livia Cortesi, i costumi di Chiara Lanzillotta, computer engineeringRossano Monti, sound design Spartaco Cortesi, la voce è di Charlotte Zerbey.

Durata spettacolo: 40 minuti

Biglietti: Intero 10 €; Ridotto bambini 4 €

