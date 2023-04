Minima Theatralia | Duperdu presenta lo spettacolo “Kafka of Suburbia work in process” Teatro Elfo Puccini – Sala Shakespeare

Milano – Martedì 4 aprile 2023 ore 20.30 nella Sala Shakespearedel Teatro Elfo Puccini di Milanoin scena Minima Theatralia | Duperdu con Kafka of Suburbia – work in process.

Lo spettacolo è un viaggio nel mondo surreale ed espressionista di Kafka, nel suo animo inquieto, perso a inseguire sogni indecifrabili. Kafka valica i cancelli della legge, trovandosi perseguitato da guardie, processi, scarafaggi e roditori. Al centro le figure femminili della sua vita e della sua scrittura.

Lo spettacoloè Social Community Theatre: la messinscena di una performance people and site-specific, costruita durante il laboratorio di quartiere con le cittadine-attrici e i cittadini-attori di diversa età, abilità e provenienza del nordovest milanese, Affori, Bovisa, Niguarda, Comasina. Sul palco insieme a professionisti del teatro, della musica e dell’arte, fra cui le attrici Valeria Perdon e Giulia Amato, l’attore Emanuele Righi econi Duperdu Marta M.

Marangoni e il Maestro Wolf in formazione “Quatter” con i loro figli Plinio e Dalia Wolf. Una metamorfosi collettiva che vede in scena più di 60 persone a interpretare il testo originale della pluripremiata autrice Francesca Sangalli, perché… Duperdu fa molto più di Quatter!

Il lavoro è stato scelto da Cristina Crippa ed Elio De Capitani per la stagione 2022-23 del Teatro dell’Elfo.

Lo spettacolo vanta come primo spettatore Antonio Vigan , direttore artistico del Teatro la Ribalta, la prima Compagnia teatrale italiana di attori e attrici in situazione di disagio psichico che lavorano professionalmente nel teatro.

“Il percorso di creazione è iniziato nel 2019 in forma itinerante urbana nei quartieri, ma si è interrotto a causa della pandemia. Ora la grande sfida è riproporlo su un grande palcoscenico, in cui tutte le tensioni sociali e artistiche possano trovare compimento. Crediamo che il teatro sia realmente rivoluzionario per le nostre vite e le nostre solitudini: con le sue atmosfere cupe e conturbanti, talvolta ironiche e umoristiche, con i suoi personaggi che si muovono tra fantasia e distorsione della realtà, questo viaggio è molto più che uno spettacolo su Kafka. È l’occasione per vedere rappresentata in scena la bellezza della diversità , la moltitudine delle trasformazioni, la forza creativa di questa varia umanità che recita, canta, si racconta e (anche) sbaglia. Vogliamo offrire al pubblico lo squarcio di un microcosmo, uno spaccato di comunità che rivela sé stessa in una messinscena fra vita e sogno.” afferma Marta M. Marangoni, regista e ideatrice dello spettacolo, che ha recentemente ricevuto il Camomilla Award da Women for Women against violence. È stata premiata infatti perché da anni porta avanti la ferma convinzione che oggi sia necessario offrire le luci della ribalta soprattutto alle donne, ma non solo, anche a tutte quelle straordinarie diversità che sono ancora molto poco rappresentate sulla scena italiana.

Il progetto è un format, affinato in 10 anni di esperienza sul campo, basato sui laboratori di quartiere, aperti a tutte le soggettività (anziani, disabili, stranieri, bambini, famiglie), in cui ognuno porta la propria energia generatrice, costruendo reti, relazioni, socialità e arte.

Dall’incontro con questa “comunità” è nata la drammaturgia di Francesca Sangalli, che innesta citazioni letterarie sulle autobiografie dei partecipanti, generando personaggi ibridi, ispirati ai veri protagonisti kafkiani.

Poiché la musica è efficace strumento di creazione di legami e di identità e potenzia enormemente la resa scenica, lo spettacolo è profondamente nutrito dalla ricerca musicale: la colonna sonora e le canzoni sono originali, composte dal maestro Wolf a partire dalle suggestioni di testo e regia. Mentre gli ambienti sonori sono a cura del duo di musica contemporanea RAM – Michele Tadini e Roberto Dani, compositori del tessuto elettronico che si intreccia con le canzoni al pianoforte, eseguite dal vivo dai Duperdu.

L’allestimento, curato da Marta M. Marangoni, è costruito attorno ai colori primari, sulle cui armonie e disarmonie cromatiche è basato il lavoro emozionale dei personaggi, e progettato secondo i principi del riutilizzo e del recupero dei materiali, attraverso la raccolta dell’oggetto simbolico: un oggetto di uso quotidiano (in questo caso guanti di gomma per lavare i piatti) raccolto nei quartieri, diventa elemento simbolico principale di scenografie e costumi.

Infine i suggestivi video bianco su nero di Mammafotogramma (studio multidisciplinare di Videoart), animati a partire dai disegni a pastello di Dalia Wolf, rimarcano il carattere espressionista del lavoro.

È possibile realizzare Kafka of Suburbia grazie al Comune di Milano che ha selezionato il progetto per il Crowdfunding Civico 2022.

Un obiettivo importante raggiunto quest’anno, in cuiMinima Theatralia | Duperducompie 10 anni di attività. Un sogno che si realizza: portare in centro città il percorso teatrale di periferia.

MTh | DUPERDU

MTh si occupa di Social Community Theatre nella periferia milanese e produce performance immersive people and site-specific con artistə professionistə dello spettacolo e dell’arte insieme a cittadinə-attorə di diversa età, abilità e provenienza, con particolare attenzione ai criteri di accessibilità ai soggetti fragili. Si costituisce nel 2012 come Associazione di Promozione Sociale, diretta dall’attrice, cantante e regista Marta M. Marangoni, con la direzione musicale del maestro Fabio Wolf, che formano il duo teatral-musicale Duperdu, anima artistica con il progetto speciale La Canzone Fattapposta. Nel 2014 vince il Premio Pancirolli per il Teatro Sociale. Selezionata fra le 10 Buone Pratiche italiane da Ateatro.it; per progetto di internazionalizzazione da Li.Vi.N.G net. Dal 2016 produce e distribuisce spettacoli teatrali e musicali, inseriti nelle principali stagioni di Milano: Teatro Elfo Puccini, Teatro Gerolamo, Teatro Franco Parenti, Teatro Manzoni, Teatro della Cooperativa, Spirit de Milan.

www.minimatheatralia.it – www.duperdu.org

INFO SPETTACOLO

Kafka of Suburbia – work in process

Martedì 4 aprile 2023 ore 20.30

Teatro Elfo Puccini (Sala Shakespeare)

Corso Buenos Aires, 33, 20124 Milano

Durata: 2 ore + intervallo

