Ministero degli Affari Esteri, 371 tirocini curriculari per studenti e studentesse Scadenza ravvicinata  

C’è tempo fino al 14 ottobre 2025 per candidarsi al bando MAECI-MUR-CRUI, che prevede 371 tirocini. Il programma è il risultato della collaborazione fra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e le Università Italiane, attraverso l’apporto organizzativo della Fondazione CRUI.

Per presentare le domande di partecipazione è necessario essere studenti/tesse iscrittə ad una della Università italiane aderenti alla Convenzione ed essere in possesso dei requisiti indicati:

avere acquisito almeno 60 CFU nel caso delle lauree specialistiche o magistrali e almeno 230 CFU nel caso delle lauree magistrali a ciclo unico;

avere una conoscenza certificata della lingua inglese a livello B2 e se richiesto dalla Sede all’estero ospitante, di una seconda lingua straniera;

avere riportato una media delle votazioni finali degli esami non inferiore a 27/30;

avere un’età inferiore ai 29 anni.

I/le tirocinanti metteranno a punto ricerche, studi ed analisi ed elaboreranno dati utili alle attività di ciascun ufficio nel periodo compreso fra l’8 settembre ed l’8 dicembre 2025. Le sedi del MAECI presso cui si terranno gli stage sono Ambasciate, Rappresentanze permanenti presso le OO.II., Consolati, Delegazioni e Istituti italiani di Cultura. A chi svolgerà il tirocinio in presenza spetterà un rimborso di circa 300 euro mensili.

Le candidature si possono inviare attraverso la procedura telematica guidata. Per conoscere tutti i dettagli basta cliccare qui

Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani