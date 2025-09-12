Ministero della Salute, concorso per tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro Scadenza ravvicinata
E’ on line il bando del concorso pubblico, per esami, per la copertura di 30 posti per Tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, personale non dirigenziale, del Ministero della Salute.
L’inserimento lavorativo è previsto con contratto a tempo pieno e indeterminato presso le sedi di assegnazione previste, in particolare in Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Veneto.
Per candidarsi occorrono, oltre ai requisiti generali previsti dalla legge, requisiti specifici come: laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro ovvero Diploma Universitario di Tecnico o ancora diplomi riconosciuti equiparati al diploma universitario per l’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici ed iscrizione all’albo professionale.
Ai fini della selezione si terrà una prova scritta di carattere teorico – pratico. Clicca qui per ulteriori informazioni e dettagli. Per inviare la candidatura c’è tempo fino al 18 settembre 2025
