Minori adescati tramite falsi profili social, un arresto a Brescia per violenza sessuale, pornografia minorile e sostituzione di persona. Video

I carabinieri della compagnia di Chiari hanno dato esecuzione a una misura cautelare, disposta dal GIP di Brescia, su richiesta della Procura, nei confronti di un uomo, presunto responsabile dei reati di violenza sessuale, pornografia minorile e sostituzione di persona.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’indagato avrebbe messo in atto un collaudato stratagemma per avvicinare online ragazzi minorenni, sfruttando falsi profili social.

In particolare, utilizzando un account fake riconducibile a una ignara coetanea delle vittime, inviava loro messaggi seducenti e fotografie di giovani ragazze al fine di carpire la loro fiducia e indurli a inviare materiale di natura sessualmente esplicita.

Le investigazioni hanno preso avvio in seguito alla segnalazione di un genitore che, allarmato dallo stesso figlio, ha scoperto il tentativo messo in atto da una sedicente ragazza che chiedeva immagini intime. Gli approfondimenti tecnici e le successive attività di indagine hanno permesso ai carabinieri di individuare almeno 16 minori contattati con modalità analoghe.

L’uomo è attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Le indagini, tuttora in corso, mirano a verificare la possibile esistenza di ulteriori vittime.

Gli inquirenti invitano chiunque abbia ricevuto messaggi sospetti o ritenga di essere stato contattato con modalità simili a rivolgersi tempestivamente alle forze dell’ordine, anche per tutelare altri eventuali minori coinvolti.

Si richiama infine l’importanza della vigilanza da parte delle famiglie sull’utilizzo dei social network da parte dei minori e si invita a segnalare prontamente comportamenti anomali o sospetti.

La responsabilità penale dell’indagato sarà comunque accertata solo all’esito del giudizio, con sentenza penale irrevocabile.