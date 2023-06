Minori migranti: oltre 6000 i minori migranti arrivati soli in Italia via mare nei primi 6 mesi dell’anno

Minori migranti: Save the Children oltre 6000 i minori migranti arrivati soli in Italia via mare nei primi 6 mesi dell’anno, il doppio rispetto all’anno precedente

Giovedì 22 giugno, alle ore 10, a Roma, il convegno “Proteggere e sostenere i percorsi di crescita: quale acco-glienza per i minori stranieri non accompagnati?”, durante il quale istituzioni, organizzazioni internazionali e so-cietà civile si confronteranno sul sistema di protezione e di accoglienza dei minori non accompagnati in Italia, sulle strategie di tutela e di inclusione sociale per garantire a bambini, bambine e adolescenti il diritto di cresce-re al sicuro (Sala Capranichetta, Hotel Nazionale, piazza Montecitorio).

All’indomani della Giornata mondiale del Rifugiato, che si celebra ogni anno il 20 giugno ed è stata istitui-ta dalle Nazioni Unite per riconoscere la forza, il coraggio e la perseveranza di milioni di persone costrette a fuggire a causa di guerre, violenza, persecuzioni e violazioni dei diritti umani, Save the Children pro-muove un seminario per dialogare con istituzioni, organizzazioni internazionali e società civile per fare il punto sulle condizioni dei minori stranieri non accompagnati che arrivano nel nostro Paese.



A fine aprile 2023, i minori stranieri non accompagnati presenti in Italia erano 20.681, di cui 4 mila bam-bine e bambini fino ai 14 anni. Solo quest’anno, fino a metà giugno, sono stati 6 mila i minori senza geni-tori e figure adulte di riferimento arrivati in Italia dopo aver attraversato il Mediterraneo: sebbene negli ultimi anni l’incidenza dei minori stranieri non accompagnati sugli arrivi via mare sia diminuita (15,8% nel 2021, 11,5% nel 2022, 11,1% nel 2023), in termini assoluti bambini e adolescenti arrivati nel corso dell’anno sono più del doppio di quanti erano arrivati nello stesso periodo lo scorso anno (erano 2.505 il 13 giugno del 2022).



Ragazzi e ragazze da accompagnare verso il futuro, garantendo loro il diritto di crescere al sicuro, soste-nendoli nella piena integrazione e nella realizzazione dei loro sogni e aspirazioni.



Il sistema di protezione e di accoglienza dei minori non accompagnati è un elemento cruciale e rappresen-ta oggi una delle più importanti sfide con cui il sistema Paese deve misurarsi, che va coniugato con la ga-ranzia di un percorso volto alla reale integrazione e inclusione. Per questo, Save the Children – l’Organizzazione internazionale, che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine a rischio e garantire loro un futuro – promuove il convegno dal titolo “Proteggere e sostenere i percorsi di crescita: quale accoglienza per i minori stranieri non accompagnati?”, che si svolgerà giovedì 22 giugno alle ore 10 presso la sala Capranichetta dell’Hotel Nazionale, in Piazza Montecitorio a Roma.

All’evento interverranno, tra gli altri: Rosanna Rabuano, Vice Capo Dipartimento Libertà Civili e Immigra-zione del Ministero dell’Interno; Matteo Biffoni, Sindaco di Prato e Delegato ANCI Immigrazione e Politi-che per l’Integrazione; Chiara Cardoletti, Rappresentante UNHCR per Italia, Santa Sede e San Marino; Ni-cola dell’Arciprete, Coordinatore in Italia per l’Ufficio Regionale UNICEF Europa e Asia centrale; Mons. Pierpaolo Felicolo, Direttore Fondazione Migrantes; Syed Hasnain, Presidente UNIRE.



