Minori stranieri non accompagnati, dal Governo la conferma della copertura integrale dei costi sostenuti dai comuni
“La notizia emersa ieri dal tavolo nazionale sull’immigrazione in base alla quale si garantisce ai Comuni la copertura integrale delle spese sostenute per i minori stranieri non accompagnati negli anni 2023-2025, premia lo sforzo che ANCI ha portato avanti con determinazione su questo tema”.
Questo il commento di Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’ANCI Sicilia, che aggiungono: Si tratta di un risultato fondamentale che dà sicurezza ai tanti comuni dell’Isola che da anni si impegnano nell’accoglienza ed evita, come abbiamo sempre sostenuto, una guerra tra poveri”.
“Quest’opera – conclude il presidente dell’Associazione dei comuni siciliani – sarà completata traghettando le comunità oggi fuori sistema all’interno della rete SAI, con la certezza di adeguate coperture finanziarie”.
Com. Stam.