Miriam Sangiorgi – Modella giovanissima

Miriam Sangiorgi nasce a Palermo, dove tutt’ora vive, e fin da piccolissima si appassiona all’universo moda. Non per diventare famosa o attratta dal denaro ma per vincere la timidezza.

E di concorso in concorso, attraverso tante sfilate, Miriam è arrivata a sfilare per le griffe più importanti. Dopo la moda però potrebbero – ed è il nostro augurio – aprirsi per lei le porte del cinema.

– Miriam come ti sei appassionata al mondo della moda e delle sfilate?

– Ho iniziato ad entrare in questo mondo all’età di 13 anni poiché volevo smorzare la mia timidezza ma soprattutto ero molto insicura della mia fisicità poiché ero già molto alta per la mia giovane età, mi vergognavo rispetto alle mie compagne di classe a mostrarmi. Per quest’ultima ragione ho iniziato ad appassionarmi alle passerelle e a tutto quello che poteva far parte di questo mondo. Un grazie devo assolutamente farlo ad una persona che ha da sempre creduto in me fin da quando ero piccola e impacciata ed è Giuseppe Messina. Lui è colui che mi ha visto indossare le mie prime scarpette col tacco e seguita con il portamento.

– Pensi che fare concorsi e i social siano una buona strada per farsi conoscere?

– Si, penso che sia un buon punto iniziale per cercare di far notare le proprie qualità.

– Raccontaci le tue esperienze.

– Io ho iniziato con il concorso Miss reginetta d’Italia dove ho iniziato le mie prime passerelle e i miei primi shooting per i brand. Poi, dopo i concorsi di bellezza, ho completamente intrapreso un altro percorso poiché la strada che volevo percorrere era quella del modeling. Imbattendomi in questa strada ho conosciuto Mario d’Ovidio titolare della Face Models MDM agenzia di cui faccio parte e direttore nazionale di uno dei più prestigiosi concorsi di moda The look Of The Year, il brand del modeling più famoso al mondo. Ad oggi lui è la persona che mi segue e che reputo più indicata per il mio percorso all’interno della moda .



– Il tuo ricordo, personale o professionale, più emozionante.

– Grazie a Mario D’Ovidio ho conosciuto questo celebre concorso di moda The Look Of The Year Italy e The Look Of The Year Word che mi ha aperto molte strade e soddisfazioni tra cui la più recente ,rappresentare l’Italia con il titolo di The Look Of The Year Personality Italy 2023 alla finale mondiale che si è tenuta il 30 ottobre al teatro ARISTON di Sanremo. A partecipare al World Fashion Event di TLY siamo stati una cinquanta tra modelle e modelli di tutto il mondo ,con abiti di importanti stilisti provenienti da tutta Europa, dal Sud America, dall’Est Asiatico e dall’Ovest Africa. A Sanremo sono arrivate anche importantissime agenzie di Model Management quali, Elite Model Management di New York – Miami – Los Angeles – Toronto e Brave Models di Milano e che insieme agli stilisti, fotografi, aziende del settore hair e make-up, fashion blogger e media relation hanno composto la Commissione Tecnica.The Look Of The Year per intenderci ha all’attivo il lancio di modelle quali Cindy Crowford, Linda Evangelista, Gisele Bundchen e altre importanti testimonials e per me pensare di essere stata scelta per rappresentare l’Italia al mondiale mi riempie il cuore d’orgoglio.

Dopo l’esperienza al teatro ARISTON di si è aperta una nuova opportunità molto importante per la mia carriera, ho firmato per l’agenzia di moda Face Models MDM di Mario d’Ovidio.

Un altro motivo di orgoglio per me è quello di essere stata selezionata tra le indossatrici di Giglio, uno dei marchi storici che si occupa della moda di lusso, ad oggi è letteralmente la mia seconda casa poiché passo molte delle mie ore giornaliere sul set.



– Cosa c’è dietro l’angolo? I sogni da realizzare di Miriam Sangiorgi.

– Non escludo in un futuro di intraprendere qualche nuova esperienza nel mondo del cinema e dello spettacolo poiché mi ha sempre affascinata ma soprattutto di continuare a fare della mia passione il mio lavoro…Perché no, magari anche all’estero. Infatti un giorno non lontano mi piacerebbe calcare le grandi passerelle dell’alta moda di Parigi e New York.

Per concludere volevo semplicemente incoraggiare tutte le ragazze che hanno delle insicurezze di credere nei propri sogni e di non arrendersi mai; proprio come ho fatto io perché quando meno te lo aspetti, le cose se ci credi e non molli accadono.

di Roberto Dall’Acqua