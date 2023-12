MIRKO VALERI – “SOGNANDO” UNO SQUALO IN PISCINA

Fuori dal 12 dicembre, “Sognando” uno scanzonato quanto raffinato inno alla più grande magia che ci è stata concessa: sognare, e non solo ad occhi chiusi.

A chi crede nei sogni, basta un gradino per raggiungere le stelle e come ha scritto Schopenhauer <<la vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro. Se leggerli in ordine è vivere, sfogliarli a caso è sognare>>.

Scritta di getto da Fabrizio Bongiovanni, rapito dalla melodia di Raimondo Marsigli e arrivata all’orecchio di Mirko Valeri, che la interpreta con la sua inconfondibile voce sempreverde, “Sognando” si trasforma in un brano da feste in famiglia e da sorriso facile.

<<Mi è piaciuto il mood fanciullesco, leggero e spiritoso che esprime il brano – racconta l’interprete – È subito nato un rapporto di stima e di fiducia con Fabrizio e abbiamo concordato di creare un team di lavoro che credesse nei sogni e ne valorizzasse il contenuto>>.

Molte delle immagini contenute nel testo del brano – continua e non a caso l’autore, Bongiovanni: <<Sono realmente sogni che ho fatto. Abituato, in una vita, a scrivere parole d’amore o melodie più romantiche, finanche tristi ed impegnate, quando ho sentito la prima struttura – di quella che non era altro che una demo – di Raimondo Marsigli, sono stato subito catturato dalla sua freschezza e come un flashback, mi è apparsa quell’immagine che avevo avuto in sogno, in cui nella mia piscina c’era uno squalo.

Ed era un sogno, per me, sentire finalmente una melodia così, ed era inverosimile che si fosse subito trasformata in immagini precise, immagini che avevo in qualche modo già sognato. Il brano, quindi, non poteva parlare d’altro se non di questo paradosso, di questo rapporto tra l’immaginazione e la sensazione del “qui ed ora” che viviamo nella fase REM e non poteva che chiamarsi “Sognando”>>.

Il videoclip, realizzato in animazione e volutamente embrionale, come può essere lo stesso ricordo una volta svegliati dal sogno, è stato realizzato dalle abili mani di Enrico Bellelli.

L’arrangiamento è di Franco Poggiali Berlinghieri, con mix e master presso l’Artestudio53 di Sesto Fiorentino (FI).

pre-add & more: https://bfan.link/sognando

Link al videoclip: https://youtu.be/0W4O2kUDtBU?si=HgzYPW-f2GPYkP05

di Antonina Imboccari